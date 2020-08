O governo brasileiro expressou solidariedade ao povo do Líbano por causa da explosão ocorrida no porto de Birute

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) emitiu nota oficial nesta terça-feira (4) em que manifesta solidariedade ao povo e ao governo do Líbano após uma grande explosão ter ocorrido em um armazém na região portuária de Beirute, capital do país, que fica no Oriente Médio, à beira do Mar Mediterrâneo. Autoridades locais apontam mais de 70 mortos e milhares de feridos, mas esse número deve crescer.

De acordo com o Itamaraty, “não há, até o momento, notícia de cidadãos brasileiros mortos ou gravemente feridos”. A pasta acompanha a situação por meio da embaixada brasileira no país, cuja sede fica a cerca de 8 quilômetros da zona onde ocorreu a explosão. Também foram disponibilizados números de telefone e e-mail para contato com a assistência consular no país e também em Brasília.

Depois da explosão, a Marinha do Brasil informou que os militares que compõem a Força Tarefa Marítima da corporação, em Beirute, estão bem e não foram atingidos pela explosão.

Confira a íntegra da nota do governo brasileiro:

“O governo brasileiro solidariza-se com o povo e o governo do Líbano pelas vítimas fatais e pelos feridos atingidos pelas graves explosões que tiveram lugar hoje no porto de Beirute.

O Ministério das Relações Exteriores acompanha com atenção os acontecimentos na cidade e está pronto para prestar a assistência consular cabível. Não há, até o momento, notícia de cidadãos brasileiros mortos ou gravemente feridos.

O Itamaraty seguirá acompanhando a situação por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, em coordenação com a Divisão de Assistência Consular (DAC) em Brasília.

O telefone de plantão consular da Embaixada do Brasil em Beirute está disponível para informações sobre a situação dos brasileiros no Líbano pelo número +961 70108374. O núcleo de assistência a brasileiros do MRE em Brasília também está à disposição para informações, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, pelos telefones +55 61 2030 8820/6756/6753 e pelo e-mail dac@itamaraty.gov.br. Nos demais horários, poderá ser contatado o telefone do plantão consular da Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Itamaraty pelo número +55 61 98197-2284.”

Fragata brasileira

A explosão que atingiu a região portuária de Beirute, capital do Líbano, teria alcançado a fragata brasileira da Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), que geralmente fica atracada no local, mas o navio estava no mar no momento. O incidente deixou pelo menos 70 mortos e mais de 3.700 mil feridos, de acordo com um balanço provisório.

Segundo informações de autoridades brasileiras, um navio de Bangladesh, que estava atracado perto de onde ficaria a fragata Independência, foi bastante atingido pela explosão e teve vários feridos. A Marinha informou que o navio deixou o porto às 9h, no horário local, nove horas e 15 minutos antes da explosão (18h15min).

Soldados da missão da ONU no Líbano (Unifil), cujo navio estava ancorado no porto, também foram atingidos e ficaram feridos, alguns deles em estado grave. Não foram dadas informações sobre suas identidades e nacionalidades. “Estamos com o povo e o governo libanês e dispostos a dar assistência”, acrescentou a Unifil.

Ao menos dois soldados italianos foram atingidos nas explosões, segundo fontes oficiais consultadas pela agência Ansa. De acordo com os relatos, os dois homens não tiveram ferimentos graves. Além deles, outros militares estão sob observação em estado de choque.

Mais cedo, a Marinha do Brasil informou em nota que nenhum militar brasileiro ficou ferido, porque “o navio estava distante do local onde ocorreu a explosão”.

O contra-almirante Sergio Renato Berna Salgueirinho, comandante da forca-tarefa marítima do Brasil no Líbano, gravou um vídeo à bordo da Fragata Independência e disse estar com todos os tripulantes do navio.