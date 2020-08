O governo da Bolívia denuncia o ex-presidente do país Evo Morales por suposta relação com menor

O Ministério da Justiça da Bolívia apresentou ao Ministério Público uma denúncia penal contra o ex-presidente Evo Morales por ter mantido um suposto relacionamento com uma menor, anunciou na quinta-feira (20) o vice-ministro Guido Melgar.

“O Ministério da Justiça apresentou uma denúncia contra o cidadão Juan Evo Morales Ayma pelos crimes de estupro e tráfico de pessoas”, disse Melgar em entrevista coletiva. “Daqui para frente, o Ministério Público e as outras instituições deverão materializar o processo penal correspondente”, acrescentou o vice-ministro.

Nos últimos dias, foram divulgadas pela imprensa local e nas redes sociais fotos de Morales (2006-2019) com uma jovem identificada como N.M., hoje com 19 anos. O ex-presidente de 60 anos está refugiado na Argentina desde o fim do ano passado, após renunciar em meio a uma revolta social.

Segundo o vice-ministro Melgar, fotos extraídas do celular de uma parente da jovem a mostram em viagens do então governante pelo país.

“O curioso é que, nessa época, ela era menor de idade. Como todos sabemos, para que uma menor viaje é necessária a autorização de seus pais.”

Outros casos

Melgar anunciou na última segunda-feira que seu ministério investiga uma denúncia anônima envolvendo uma suposta relação amorosa do ex-presidente com outra menor, com quem ele teria tido um filho.

Morales, que é solteiro e tem dois filhos, também foi atribuído em 2016 um relacionamento com Gabriela Zapata, ex-gerente da empresa chinesa CAMC, à qual o Estado boliviano concedeu contratos milionários.

O então presidente denunciou que a divulgação desse suposto relacionamento teria causado sua derrota no referendo que lhe negou a possibilidade de concorrer a uma nova reeleição. No entanto, em 2017 a corte constitucional do país o autorizou a se candidatar novamente.

O governo de direita da presidente interina Jeanine Añez, que substituiu Evo após a renúncia, fez diversas acusações contra o ex-chefe de Estado, entre elas as de insurreição e terrorismo devido à violência social ocorrida entre outubro e novembro de 2019, um processo que tramita na Procuradoria local.