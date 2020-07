Rio Grande do Sul O Governo do Estado recebeu 59 pedidos de reconsideração das bandeiras da 11ª rodada do Distanciamento Controlado

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Classificação preliminar aponta 18 regiões com risco epidemiológico alto, ou seja, 90% ficaria em bandeira vermelha. (Foto: Reprodução)

Nas últimas 36 horas, o governo do Estado recebeu 59 pedidos de reconsideração da classificação preliminar da 11ª rodada do Distanciamento Controlado. Municípios e associações regionais tinham até as 6h do domingo (19) para formalizar os recursos.

Os dados e justificativas apresentados serão analisados para que, nesta segunda-feira (20/7), o Gabinete de Crise tome a decisão e divulgue o mapa definitivo vigente a partir desta terça-feira. Todas as reconsiderações encaminhadas são de municípios em área de bandeira vermelha.

Nesta rodada, o Estado atingiu o maior número de bandeiras vermelhas desde o início do Distanciamento Controlado, em 10 de maio. Conforme o mapa divulgado na sexta-feira (17), 18 regiões foram classificadas com risco epidemiológico alto da Covid-19. As duas restantes – Bagé e Pelotas – ficaram com bandeira laranja (risco médio).

Na semana passada, foram 63 pedidos de reconsideração após a divulgação do mapa preliminar do Distanciamento Controlado. Em 5 de julho, 37 pedidos. No dia 28 de junho, o total chegou a 67 e, em 21 de junho, primeira vez que o Estado abriu a instância recursiva, foram 30 solicitações.

Mapa

Nove regiões apresentaram piora nos indicadores com relação à semana anterior. Cruz Alta, Erechim, Lajeado, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo e Uruguaiana saíram da bandeira laranja para a vermelha, juntando-se a Porto Alegre, Canoas, Cachoeira do Sul, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Taquara, que já estavam com risco alto.

A região de Pelotas esteve por duas semanas consecutivas em bandeira vermelha, o que a enquadraria na trava de segurança. Porém, a área teve seu recurso da décima semana deferido pelo Gabinete de Crise, o que levou à mudança na regra da trava de segurança para regiões que apresentarem avanços consistentes em seus indicadores.

A melhora deve ser claramente observada tanto no controle sobre o avanço da doença, como na estrutura de atendimento. Sendo assim, ainda que tenha apresentado duas bandeiras vermelhas em um período de 21 dias, a região de Pelotas pode reduzir seu nível de risco para a bandeira laranja.

Com isso, 469 municípios (do total de 497) das 18 regiões estarão preliminarmente classificados em bandeira vermelha, somando 10.273.823 habitantes, ou seja, 91% da população gaúcha (11.329.605 habitantes).

Deste total, 270 cidades e seus 1.735.262 habitantes (15,3% da população) podem adotar protocolos de bandeira laranja, porque cumprem os critérios da Regra 0-0, ou seja, não têm registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

Sobre o distanciamento controlado

Com base em evidências científicas e análise de dados, o modelo de Distanciamento Controlado – que está oficialmente em vigor desde 10 de maio, com o Decreto 55.240 – tem o objetivo de equilibrar a prioridade de preservação da vida com uma retomada econômica responsável em todo o Rio Grande do Sul.

Para isso, o governo dividiu o Estado em 20 regiões e mapeou 105 atividades econômicas. A partir de um cálculo que leva em conta 11 indicadores, segmentados em dois grupos – propagação do vírus e capacidade de atendimento de saúde –, determinou a aplicação de regras (chamados de protocolos) mais ou menos restritas para cada segmento de acordo com o risco calculado para cada região.

Conforme o resultado do cruzamento de dados divulgados de forma transparente, cada local recebe uma bandeira nas cores amarela (risco baixo), laranja (médio), vermelha (alto) ou preta (altíssimo).O monitoramento dos indicadores de risco é semanal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul