Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Bolsonaro acena para o público gamer.(Foto: Divulgação/POA GEEK WEEK)

Em publicação no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretende reduzir imposto sobre jogos eletrônicos. Em agosto de 2019, o atual governo já havia assinado um decreto que diminuiu o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) em videogames e acessórios fabricados no Brasil de 50% para 40%.

De acordo com o presidente da República, a ideia é diminuir as alíquotas de impostos sobre jogos eletrônicos de 40% para 30%, seguindo a redução feita no ano passado. No entanto, a publicação cita “jogos eletrônicos”, categoria que não foi afetada no decreto assinado pelo governo anteriormente, que influencia somente consoles, peças e acessórios fabricados no Brasil.

Jair Bolsonaro não deu mais detalhes sobre a possível redução dos impostos sobre os games, mas afirmou já ter conversado com o ministro da Economia Paulo Guedes sobre o assunto. “Reconheço não ser o ideal, mas estamos avançando”, finalizou o presidente, se referindo à possível diminuição do IPI sobre jogos no Brasil. Isso porque atualmente tramita no Senado uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que concede isenção de impostos a jogos e consoles de videogames produzidos no Brasil.

A PEC foi aprovada no Senado Federal em agosto de 2019 e, segundo o relator do projeto, o senador Telmário Mota, a ideia é proteger a indústria nacional de jogos e garantir que o mercado brasileiro deste setor continue em crescimento. Em janeiro de 2020, o Senado Federal até cogitou a votação da PEC para fevereiro deste ano, mas acabou não acontecendo. O tema segue sem movimentação.

PlayStation 5

O PlayStation 5 (PS5) teve seu lançamento oficial confirmado no Brasil pela Sony para 19 de novembro de 2020 pelo preço de R$ 4.999, ou R$ 4.499 em uma versão apenas digital sem leitor de disco. O desembarque do console no país será apenas uma semana após o início das vendas nos Estados Unidos e o valor surpreendeu usuários que esperavam que ele chegaria por um preço ainda mais alto. Os principais concorrentes, Xbox Series X e Xbox Series S, custam R$ 4.999 e R$ 2.999, respectivamente.

O primeiro console que a Sony lançou foi o Playstation One (na época apenas PlayStation), em 1994 no Japão e 1995 nos Estados Unidos. Apesar de fazer muito sucesso por aqui, o primeiro Playstation nunca foi lançado oficialmente em terras brasileiras. No ano de 2000, o PlayStation 2 foi lançado com ainda mais sucesso que seu antecessor.

Novamente, o Brasil ficou de fora do lançamento devido à preocupações com pirataria e um problema legal de outras empresas nacionais possuírem as marcas “PlayStation” e “PS2”. No entanto, o PlayStation 2 seria o primeiro console da Sony a chegar oficialmente ao Brasil.

No final de 2009, muitos anos após o lançamento e quando até mesmo o PlayStation 3 já havia sido lançado no exterior, a Sony anunciou o PS2 no Brasil. No início das vendas do PlayStation 2 nos Estados Unidos, em outubro de 2000, o console era vendido por US$ 299 e o dólar no Brasil valia R$ 1,92, o que daria um valor aproximado de R$ 575 sem considerar impostos.

Quando o videogame chegou oficialmente em 2009, seu preço nos Estados Unidos já era de US$ 99 – mas no Brasil, com o dólar a R$ 1,73, o preço oficial era de R$ 799. Segundo o site Engadget, na época este valor em dólares era de aproximadamente US$ 461.

