Notícias O governo gaúcho começa a pagar nesta sexta-feira a folha salarial de fevereiro do funcionalismo estadual

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Cronograma de quitação se estende até o dia 13 de março. (Foto: Arquivo/EBC)

Um cronograma divulgado pela Sefaz (Secretaria da Fazenda) do Rio Grande do Sul prevê para esta sexta-feira o início do pagamento da folha salarial de fevereiro dos servidores estaduais. O primeiro depósito contemplará os contracheques com valor líquido de até R$ 1.800, que deve ser creditado nas contas ao longo da manhã. A segunda parcela do 13º salário de 2019 também entra até o fim do dia.

Já em 10 de março devem ser integralizados os valores líquidos de até R$ 3.500, que representam quase 65% dos vínculos. Para o dia seguinte, o Tesouro do Estado projeta a quitação dos vencimentos de quem recebe líquido até R$ 5.500 (82%). Acima deste valor, o pagamento está previsto para 13 de março, quando a Sefaz pretende estar com a folha de fevereiro 100% paga.

Administração municipal

Quem também recebe nesta sexta-feira são os servidores municipais de Porto Alegre, com a prefeitura pagando integralmente a folha do funcionalismo referente a este segundo mês do ano. O valor bruto totaliza R$ 229,3 milhões e abrange todas as 33.918 mil matrículas.

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, o pagamento em dia da folha dos servidores é decorrente do ingresso de recursos oriundos da antecipação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2020, bem como dos ajustes em receitas e despesas feitos pelo Executivo e de reformas estruturais aprovadas pela Câmara de Vereadores.

Em junho de 2017, a prefeitura iniciou o parcelamento dos salários dos servidores devido à crise financeira enfrentada pelo Município, que se estendeu até novembro daquele ano. Com o ingresso de receitas, grande parte delas advindas do IPTU, os salários voltaram a ser pagos integralmente desde o final de dezembro de 2017 e permaneceram em dia até junho do ano seguinte (exceto o 13º salário, que foi dividido em dez vezes nesse biênio).

“O parcelamento da folha dos servidores e o atraso no pagamento dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços foram retomados em de julho de 2018 e prosseguiram dessa forma até a competência do mês de novembro do mesmo exercício”, detalhou o site oficial www.portoalegre.rs.gov.br.

Já no ano passado não houve parcelamento da folha, exceto pelo pagamento do 13° salário de 2019, efeutado em cota única no dia 20 de janeiro de 2020 para os servidores que optaram em não antecipar os valores via instituição bancária. Até 31 de março próximo, está previsto o pagamento pela prefeitura aos bancos que realizaram a antecipação para os servidores.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário