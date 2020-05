Rio Grande do Sul O governo gaúcho definiu regras para reduzir a defasagem de dados sobre a pandemia de coronavírus entre Estado e municípios

Por Redação O Sul | 16 de Maio de 2020

Discrepância tem contribuído para a subnotificação de casos. (Foto: EBC)

A SES (Secretaria Estadual da Saúde) do Rio Grande do Sul publicou no DOE (Diário Oficial do Estado) a Portaria nº 318/2020, que define normas para notificação de casos suspeitos e confirmados de SRAG (síndrome respiratória aguda grave), especialmente quando relacionada ao coronavírus. Trata-se de uma tentativa de reduzir a discrepância entre as estatísticas divulgadas pelo governo gaúcho e as prefeituras.

O documento obriga os órgãos e serviços de saúde das redes pública e privada a notificarem imediatamente à SES todos as ocorrências de síndrome gripal, hospitalizações e óbitos por SRAG, bem como os resultados de todos os testes rápidos de qualquer procedência. “A diferença de dados está relacionada ao processamento dos dados na hora de incluir informações no sistema”, ressalta o governador Eduardo Leite.

A fim de diminuir a subnotificação de indivíduos Covid-19, o Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) definiu uma força-tarefa para entrar em contato com os municípios que têm casos confirmados da doença e concluir corretamente a inserção dos dados. Essa iniciativa permitiu que, já na sexta-feira (15), fossem contabilizados 496 novos diagnósticos no painel oficial da SES.

São pacientes que tiveram a infecção confirmada por testes rápidos ou por critério clínico-epidemiológico, a partir de avaliação médica baseada nos sintomas apresentados pelo indivíduo e um histórico comprovado de contato do paciente nos sete dias anteriores com outra pessoa que tenha tido confirmação da doença.

No total desses novos positivos, 435 resultaram de testes rápidos, do tipo “imunocromatográfico”, que detectam em uma gota de sangue (geralmente coletada na ponta do dedo) a presença de anticorpos produzidos pelo organismo em resposta à infecção pelo coronavírus. Já o exame laboratorial identifica o vírus nas secreções das vias aéreas do indivíduo.

Por esse motivo, o teste rápido é indicado para pessoas que estejam com sintomas há pelo menos dez dias, para que o sistema imunológico tenha tempo de produzir essa defesa.

Nesta semana, o governo do Estado começou mais uma distribuição de kits desse tipo aos municípios. Ao todo, mais de 243 mil testes rápidos já foram entregues a todas as cidades gaúchas.

“Esses novos casos estão diluídos em períodos diferentes, não são de agora”, reitera a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann. “São informações acumuladas que foram resgatadas junto aos municípios.”

Status da pandemia

Divulgado neste sábado (16), o mais recente boletim epidemiológico do governo gaúcho indica um total de pelo menos 3.734 diagnósticos positivos de coronavírus em 225 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul desde a chegada da pandemia ao Estado, na primeira quinzena de março. O relatório informa que, desse universo, 2.140 (57,3%) pessoas estão curadas, ou seja, já não apresentam mais os sintomas há pelo menos 14 dias.

Porto Alegre, Passo Fundo (Região Central), Lajeado (Vale do Taquari) e Bento Gonçalves (Serra) lideram o número de notificações, respectivamente com 597, 310, 242 e 166 ocorrências em cerca de dois meses. Estas cidades também aparecem na mesma sequência no que se refere aos óbitos causados pela doença, com 21, 21, 14 e seis perdas humanas.

(Marcello Campos)

