Notícias O governo gaúcho faz nesta quarta-feira mais uma tentativa para vender imóveis do patrimônio estadual

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Lista inclui duas lojas no Centro Histórico da Capital. (Foto: Reprodução)

Em mais um esforço para incrementar o caixa da Fazenda Estadual com a venda de imóveis atualmente sem serventia, o governo do Rio Grande do Sul abre nesta quarta-feira os envelopes com as propostas para seis itens. A lista inclui salas comerciais no Centro Histórico de Porto Alegre e terrenos em outras cidades. Se todos forem arrematados, a receita será superior a R$ 1 milhão para os cofres públicos gaúchos.

De acordo com o edital de concorrência divulgado pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações do Estado), as propostas serão conhecidas a partir das 10h em uma sala no segundo andar do Caff (Centro Administrativo Fernando Ferrari), na capital gaúcha – avenida Borges de Medeiros nº 1.501 (bairro Praia de Belas). Os bens pertenciam ao Ipergs (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul).

A seguir, confira a lista completa de imóveis que poderão ser adquiridos durante o pregão da manhã desta quarta-feira, realizado por meio de um processo de concorrência pública. São dois pontos comerciais em Porto Alegre, três terrenos em Montenegro (Vale do Caí) e outro em São Sepé (Região Central do Estado), alguns deles com benfeitorias.

Lojas

– Rua dos Andradas nº 393/loja 397 (Centro Histórico de Porto Alegre): área total 88,39 m², com avaliação de R$ 390.915;

– Rua dos Andradas nº 243 (Centro Histórico de Porto Alegre): área total de 58,13 m², com avaliação de R$ 197.217.

Terrenos

– Rua Helmuth da Costa Viana nº 35 (Montenegro): área total de 363 m², com avaliação de R$ 121.100;

– Rua Jorge Guilherme Moojen nº 503 (Montenegro): áreas de 300 m², 40,50 m² e 12,84 m², com avaliação de R$ 160.100;

– Rua Otaviano Moojen nº 200 (Montenegro): áreas de 420 m² e 40,87 m², com avaliação de R$ 166.800;

– Rua Antão de Faria nº 260 (São Sepé): áreas de 147 m² e 52,46 m², com avaliação de R$ 52.000.

Aporte de recursos

Responsável pela administração do patrimônio do Estado, a Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão) registrou, ao longo de 2019, arrecadação de R$ 5,5 milhões com a venda de imóveis do Estado. Contabilizou, ainda, 15 doações e 63 cessões de uso.

A alienação de imóveis é um dos destaques entre as licitações programadas até esta sexta-feira (13). A publicação da agenda da Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado junto aos profissionais de Imprensa e à sociedade. Os detalhes podem ser conhecidos em www.celic.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias

Deixe seu comentário