Notícias O governo gaúcho investiga a vida pregressa de candidatos aprovados no concurso para soldado da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2020

Análise do histórico pessoal é a última etapa antes da nomeação. (Foto: Rafael Silveira/Arquivo BM)

Já estão disponíveis no Diário Oficial do Estado os editais que dão sequência ao ingresso de aprovados em concursos do governo gaúcho para a área da segurança pública. Nesta etapa do processo seletivo, os candidatos prestes a serem nomeados se submetem à chamada “Sindicância de Vida Pregressa”, com a análise do histórico pessoal dos futuros alunos-soldados.

Os convocados terão que acessar o site da respectiva corporação e preencher uma ficha cadastral para apresentação na data do processo, juntamente com os documentos de comprovação dos requisitos para inclusão e posse no cargo.

Na BM (Brigada Militar), a sindicância será realizada no período de 11 a 14 de maio no Ginásio da APM (Academia de Polícia Militar), localizado na avenida Coronel Aparício Borges n 2.001, bairro Partenon, Zona Leste de em Porto Alegre. A recepção ocorrerá em turmas de menos de 30 pessoas a cada hora (a partir das 8h), a fim de evitar a formação de aglomerações, um dos fatores de risco para o contágio por coronavírus.

Já no CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul), o processo está marcado para o dia 30 de abril, no auditório da ABM (Academia de Bombeiros Militar), na rua Silva Só n 300, bairro Santa Cecília, também na Zona Leste da capital gaúcha. Em todos os locais, é necessário chegar com uma hora de antecedência para entrega da documentação comprobatória exigida no edital.

Após a nomeação, os alunos-soldados iniciam o curso de formação. Também para evitar aglomerações e garantir a proteção da saúde dos instrutores e dos novos soldados, as turmas terão um contingente máximo de 30 indivíduos.

O ingresso dos novos soldados na BM e CBMRS dá prosseguimento ao cronograma de nomeações divulgado no dia 8 de novembro do ano passado e que prevê a inclusão de 4.459 servidores nas instituições vinculadas à SSP (Secretaria da Segurança Pública) e à Seapen (Secretaria de Administração Penitenciária) até 2022.

A retomada de andamento dos processos seletivos (que estavam suspensos desde a decretação do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, em 19 de março) foi anunciada na última quinta-feira (16) pelo governador Eduardo Leite.

Já o chamamento de 70 aprovados para o cargo de capitão na BM e de 25 para o mesmo posto no CBMRS, que também estava previsto para março, mas acabou suspenso em razão da pandemia, ainda não tem previsão de retomada.

Polícia Civil

Na Polícia Civil, 50 candidatos a delegado e 262 concorrentes aos cargos de escrivão e inspetor começaram o curso de formação no início de março. Desde o dia 19 de março, com a decretação de calamidade pública, as aulas teóricas passaram a ser ministradas na modalidade EAD (ensino à distância). A previsão é de que as aulas presenciais retornem em maio.

No caso do concurso para o IGP (Instituto-Geral de Perícias), que esteve paralisado por causa de uma decisão judicial, teve liberação para retomada no início de março. Neste ano, devem ser preenchidas 95 vagas para perito criminal, técnico em perícias e médico-legista. Até 2022, o órgão deve contar com 170 novos servidores.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias