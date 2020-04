Notícias O governo gaúcho já recebeu a doação de 32 mil máscaras de proteção para hospitais que atendem pacientes de coronavírus

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Iniciativa partiu de pessoas físicas e jurídicas. (Foto: EBC)

Por meio da SES (Secretaria Estadual da Saúde) e Defesa Civil, o governo do Rio Grande do Sul já recebeu aproximadamente 32 mil máscaras simples de proteção para profissionais que trabalham nos hospitais gaúchos. A doação foi feita por pessoas físicas e jurídicas como Sesc (Serviço Social do Comércio), grupo Herval e Phillip Morris, dentre outros. “É uma parte muito importante de um todo, que é a união de esforços da sociedade para combater essa epidemia”, elogiou o Executivo.

Os interessados em efetivar doações devem contatar a Central de Doações da Defesa Civil, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. As doações devem ser agendadas previamente, evitando aglomerações e o deslocamento de pessoas, por meio do telefone (51) 3288-6781.

Os lotes abrangem, até agora, 30 mil unidades entregues pela Philip Morris, 1.150 pelo Sesc-RS, 500 pelo Grupo Herval e 900 provenientes do estoque Central de Doações. Total: 32,5 unidades, número que deve aumentar nos próximos dias.

Apoio logístico

Já uma parceria com o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) permitiu, nesta semana, a distribuição rápida de kits contra o coronavírus para profissionais do IGP (Instituto-Geral de Perícias) no interior do Estado. São luvas, macacões e máscaras, enviados para postos médico-legais e de criminalística, por meio de ônibus intermunicipais.

De acordo com o titular da Selt (Secretaria de Logística e Transportes) Juvir Costella, a iniciativa integra um conjunto de ações que busca adequar a logística para atender a população durante a pandemia: “Da mesma forma que assegurarmos a continuidade de obras e serviços importantes para a sociedade, também implantamos medidas para garantir o abastecimento e o transporte de itens essenciais que circulam por nossas estradas”.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, por sua vez, destaca a agilidade e a economia gerada pela integração com o IGP: “Por meio dessa parceria, que não gerou custos para o Estado, foi possível fazer com que itens fundamentais para a segurança dos servidores chegassem aos municípios no menor tempo possível e fossem imediatamente utilizados”.

Os kits foram entregues nas cidades de Bento Gonçalves, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Santo Ângelo, São Borja, Soledade, Três Passos e Vacaria. “Esse foi o primeiro lote enviado e estamos prontos para contribuir com a logística de entrega de outros, caso seja necessário”, adianta o diretor de Transportes Rodoviários do Daer, Lauro Hagemann. “Neste momento crítico, os materiais precisam chegar rápido à população para evitar a disseminação do vírus.”

(Marcello Campos)

