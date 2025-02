Brasil O governo pretende apresentar nesta semana uma lista de prioridades aos novos presidentes da Câmara e do Senado

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2025

Entre os temas que vão entrar na agenda prioritária estão iniciativas voltadas para o empreendedorismo. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

Entre os temas que vão entrar na agenda prioritária estão iniciativas voltadas para o empreendedorismo, tema que o governo tem focado após notar mudanças nas relações das novas classes de trabalho, e projetos contra crimes de digitais.

— Já na próxima semana nós vamos apresentar ao presidente eleito da Câmara e ao presidente do Senado a agenda prioritária do governo. Tem que fazer um grande esforço de reconstruir a agenda porque ela foi praticamente toda aprovada nestes dois anos. Vamos apresentar aqui na semana que vem projetos importantes para estimular o investimento e o empreendedorismo no país — declarou o O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A fala aconteceu após reunião com o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e ministros que se licenciaram do cargo para votar em Hugo Motta (Republicanos-PB) para presidente da Casa.

Padilha, Juscelino Filho (Comunicações), do União Brasil, André Fufuca (Esportes), do PP, Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), do Republicanos, Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), do PT, Luiz Marinho (Trabalho), do PT, estiveram entre os ministros que saíram temporariamente do cargo para fazer o gesto a Motta.

O ministro das Relações Institucionais também disse que a lista vai trazer o Plano Nacional de Educação e reforma do Imposto de Renda, com isenção para quem ganha até R$ 5 mil, texto que o governo ainda não enviou ao Congresso

— Vamos trazer o debate do Plano Nacional da Educação. Vamos debater ao longo desse ano que a economia seja cada vez mais justa, zerando a cobrança de imposto de renda de quem ganha menos de R$ 5 mil. Queremos fazer o debate no Congresso Nacional para proteger as pessoas, as famílias dos crimes que acontecem no meio ambiente digital.

O líder do governo na Câmara disse que Motta deverá ter votação recorde hoje para ser eleito chefe da Casa. Mais cedo, Davi Alcolumbre (União-AP) foi eleito presidente do Senado com o terceiro melhor placar.

— Acho até que o Hugo vai ter uma votação recorde. O ambiente está bom, muito estabilizado e as composições estão todas acertadas, da primeira vice às suplências, todos os partidos respeitando a proporcionalidade — declarou Guimarães. As informações são do portal O Globo.

