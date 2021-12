Porto Alegre “O governo tem que olhar para todos”, diz prefeito de Porto Alegre durante visita a moradores afetados por transbordamento de arroio

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2021

Melo conferiu as condições das moradias prejudicadas pelo transbordamento do arroio Passo das Pedras Foto: Giuliam Serafim/PMPA pelo transbordamento do arroio Passo das Pedras. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giuliam Serafim/PMPA

O prefeito Sebastião Melo esteve na Vila Jardim dos Coqueiros, na manhã deste sábado (11), para averiguar a situação dos moradores afetados pelo transbordamento do arroio Passo das Pedras, na Zona Norte de Porto Alegre, devido à chuva.

Junto com a comunidade, secretários e gestores de diversos órgãos, o prefeito andou pelas ruas da região e conferiu as condições das moradias prejudicadas. Melo determinou urgência nas ações imediatas para amenizar danos e celeridade nas soluções definitivas, como a remoção das famílias que moram nas áreas junto à beira do arroio.

“O governo tem que olhar pra todos, mas, especialmente, para quem mais precisa. Necessitamos ter os recursos e convencer as pessoas de que elas não podem mais viver na beira da arroio. Por isso, montamos essa ação, para trazer dignidade a todos que sofrem com isso”, declarou Melo.

O secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado, vai buscar soluções de moradia para as situações de risco. “Vamos tratar desse assunto com celeridade. Queremos dar uma solução para as famílias que estão em maior vulnerabilidade, principalmente para os moradores que vivem na beira do arroio”, afirmou.

“Nunca vieram aqui para resolver os problemas da comunidade. Estamos confiando nessa atitude do prefeito, estamos contando com uma solução”, disse a líder comunitária da Vila dos Coqueiros Luciane Ferreira.

Todas as famílias atingidas pela enchente foram cadastradas. Agora, o Departamento Municipal de Habitação, a Fundação de Assistência Social, a Defesa Civil e a Procuradoria-Geral do Município farão a avaliação técnica para atendimento das demandas.

Na tarde deste sábado, foram entregues cestas básicas, colchões e cobertores para os moradores da região.

