Futebol O Grêmio empatou em 0 a 0 com o Fortaleza e permanece em quinto lugar no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Tricolor gaúcho teve um gol anulado no final do primeiro tempo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Jogando fora de casa na noite deste sábado (9), o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Fortaleza, em duelo pela 29ª rodada do Brasileirão. O resultado mantém o time em quinto lugar, com 49 pontos, mesmo escore do terceiro e quarto colocados (Atlético-MG e Flamengo), mas em desvantagem nos critérios qualificados – vale lembrar que estes dois, assim como o Tricolor gaúcho, têm uma partida a menos, devido a adiamentos.

Já os anfitriões estão na décima-quinta posição, com 32 pontos, ainda próximos da zona de rebaixamento. Além disso, o plantel cearense estava desfalcado de 12 nomes, dentre titulares e reservas, após receberem teste positivo para coronavírus.

O Tricolor gaúcho chegou a colocar a bola no fundo da rede, já nos acréscimos do primeiro tempo, mas o gol – do atacante Pepê – foi anulado por impedimento, após consulta do juiz ao árbitro de vídeo (VAR). O próximo compromisso do Tricolor gaúcho na competição está marcado para a próxima sexta-feira (15), em casa, contra o Palmeiras.

Disputado na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), o duelo marcou a estreia do técnico Enderson Moreira no comando da equipe. Ele acumula passagens pelo próprio Grêmio (primeiro semestre de 2014) e Inter-B (2009-2011, chegando a ficar na casamata da equipe principal colorada como interino em algumas partidas).

Primeiro tempo

Os minutos iniciais foram equilibrados na Arena Castelão. O Grêmio chegou com perigo pela primeira vez passados 5 minutos, em cobrança de escanteio. Na cobrança, a bola foi colocada na boca do gol, no primeiro poste, mas Felipe Alvos saiu de soco para afastar.

Buscando o campo de ataque, o Tricolor trabalhou com uma boa troca de passes. Depois de uma tabela rápida entre Alisson e Pepê, a bola sobrou para Diego Churín, que quase a queima roupa, finalizou, mas parou na marcação de Wanderson, impedindo o que seria o gol gremista, com 9 minutos.

Já aos 12’, o Fortaleza chegou bem com Romarinho, que de dentro da área chutou forte, Paulo Victor defendeu e no rebote, Gabriel isolou, mandando por sobre a meta.

Com 16 minutos de partida, Pinares deu um passe em profundidade para Pepê receber entre a marcação, invadir a área e chutar forte, com muito perigo, mas a bola acabou acertando a rede pelo lado de fora. Em seguida, o atacante foi acionado por Lucas Silva, recebeu e cruzou, mas Felipe caiu para fazer a defesa.

O Grêmio teve uma nova oportunidade aos 24’, em cobrança de falta de Lucas Silva. O camisa 16 chutou direto, mas o goleiro adversário fez a defesa e já lançou a equipe em contra-ataque. No lance, Oswaldo ficou cara a cara com Paulo Victor, que conseguiu sair do gol e fazer a defesa – a arbitragem já assinalava impedimento. Quatro minutos depois, Ferraz cruzou na medida para Diego Churín subir e desviar de cabeça, obrigando grande defesa de Felipe Alves.

O Fortaleza teve uma falta muito boa próximo a meia-lua da grande área, passados 38’. Na cobrança, João Paulo chutou forte, mas a bola explodiu na barreira e saiu pela linha de fundo.

Aos 45 minutos, o Grêmio foi efetivo. Em uma jogada de contra-ataque, Pepê foi acionado, recebeu, venceu a marcação e mandou por sobre o arqueiro adversário, de cavadinha, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento do atacante.

Segundo tempo

O primeiro lance de ataque foi do Fortaleza, com menos de dois minutos do segundo tempo. Wellington Paulista recebeu e chutou forte, com perigo, mas a bola foi desviada e saiu pela linha de fundo.

Passados 12 minutos, o Tricolor teve uma outra chance em cobrança de falta, desta vez, próximo a meia-lua da grande área. Pinares cobrou, chutando colocado e tirando tinta da trave, mas a bola saiu por sobre a meta. Quatro minutos depois, em uma falta da extrema esquerda, Alisson colocou no segundo poste e Rodrigues chegou para completar de primeira, mas mandou pra fora, perdendo mais uma chance de abrir o placar.

Com 21’, Pepê deu um passe para Thaciano, que invadiu a área e chutou cruzado. A bola desviou em Paulão e saiu. Em seguida, mais uma vez o meia finalizou, chutando forte e obrigando a defesa de Felipe Alves. Respondendo aos ataques gremistas, Ronald arrematou da esquerda, a bola desviou na zaga e saiu a escanteio.

Aos 42’, foi a vez de Ferreira finalizar forte, para outra defesa do arqueiro do Fortaleza. Logo em seguida, Victor Ferraz invadiu a área e cruzou, mas Wanderson conseguiu salvar. Outra finalização de Ferreirinha foi aos 44’, quando o atacante chutou buscando o canto direito do gol, mas a bola sai pela linha de fundo.

Ficha técnica

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Wanderson e Carlinhos; Ronald (Derley), Felipe e João Paulo (Yuri César); Romarinho, Osvaldo (Bruno Mello) e Wellington Paulista (Torres). Técnico: Enderson Moreira.

Grêmio: Paulo Victor; Victor Ferraz, Rodrigues,Paulo Miranda e Cortez; Matheus Henrique, Lucas Silva (Darlan), Alisson, Pinares (Thaciano) e Pepê; Diego Churín (Ferreira). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Leone Carvalho Rocha e Cristhian Passos Sorence, todos de Goiás. VAR (árbitro de vídeo): Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol