14 de abril de 2020

Equipamento é essencial para pacientes graves de coronavírus. (Foto: EBC)

Uma das mais importantes instituições do setor da saúde em Porto Alegre, o GHC (Grupo Hospitalar Conceição) recebeu nesta semana 17 ventiladores pulmonares, equipamento essencial para o tratamento de pacientes graves de infecção por coronavírus. De acordo com dados oficiais, o investimento é de R$ 833 mil.

“Trata-se de um processo do novo plano de aquisições solicitado pela diretoria para corresponder a necessidade de áreas assistenciais”, ressaltou o site do GHC.

Segundo a fisioterapeuta Elisa Wendland, os ventiladores entram em cena quando pacientes apresentam dificuldade para respirar de forma espontânea. A utilização pode ser feita de modo não invasivo (por meio de máscaras) ou invasivo (quanto o paciente é “entubado”, por exemplo).

“Estes equipamentos apresentam tecnologia moderna, utilizada em nível mundial, fazendo com que o tratamento do quadro possa ter um melhor manejo”, ressalta. Ainda conforme Elisa, as equipes serão capacitadas já nesta semana e os aparelhos serão disponibilizados para o uso na UTI (Unidadade de Tratamento Intensivo) de adultos do Hospital Conceição, na Zona Norte da capital gaúcha.

Recentemente, o Hospital Fêmina recebeu dois ventiladores neonatais de alta frequência e outros quatro devem ser entregues em breve ao Hospital da Criança Conceição. Conforme o engenheiro Jair Ribeiro dos Santos, esse tipo de equipamento, no âmbito dos bebês recém-nascidos, mantêm a pressão média das vias aéreas.

“A ventilação de alta frequência expõe os alvéolos a menor variação de pressão e, desse modo, reduz o risco de distensão ou colapso alveolar”, detalha.

Leitos de UTI

Como parte da estratégia de enfrentamento ao novo coronavírus, o Grupo Hospitalar Conceição vai colocar à disposição da população 18 novos leitos de UTI no Hospital Cristo Redentor. No local, está sendo adequada a área de uma das unidades para receber inicialmente pacientes provenientes do Hospital Conceição que não apresentam sintomas de coronavírus mas que necessitam de tratamento.

“Posteriormente, poderá receber pacientes com Covid-19, conforme a demanda”, detalha o site do GHC. “A unidade deve ser entregue em breve, estando, nesta fase de transição, aguardando por alguns equipamentos ainda necessários.”

Máscaras faciais

Ainda no que se refere ao combate à pandemia, o Grupo Hospitalar Conceição tem recebido doações variadas de empresários e comunidade. Nesta terça-feira, chegaram à instituição 500 máscaras faciais, igualmente essenciais para o dia-a-dia dos profissionais da saúde, sobretudo em tempos de coronavírus.

As promotoras deste ato foram as funcionárias do Hospital Conceição Tatiane Alves Braga e Caroline Bava. De acordo com uma das equipes da instituição, um dos planos é ampliar o número de doações, com o objetivo de chegar a pelo menos 15 mil unidades desse tipo de dispositivo de proteção individual.

(Marcello Campos)

