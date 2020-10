As duas condenações contra Walter Delgatti são da Justiça de São Paulo, mais especificamente de Araraquara, cidade onde ele vivia. Em uma delas, o hacker foi sentenciado a dois anos de prisão, em regime semiaberto, por falsificar uma carteira de estudante da Universidade de São Paulo (USP), em 2015.

A ação teve início depois de uma operação policial na casa de Walter, em um inquérito sobre um caso de estupro. À ocasião, ele se apresentou como aluno de medicina e apresentou uma carteira de estudante falsa.

Os agentes também apreenderam remédios controlados, receitas médicas em nome de outras pessoas, uma impressora, uma guilhotina para cortar papel e resma de papel azul.

Para o juiz Roberto Rainieri Simão, que analisou o caso em primeira instância, não havia provas suficientes para sustentar a acusação de tráfico. No entanto, disse que “com a análise dos fatos narrados na denúncia e no inquérito policial, conclui-se, claramente, que o réu falsificou documento público”.

Furto de cartão

A segunda condenação contra Walter Delgatti é pelo furto do cartão de crédito de um advogado, também em 2015. A vítima disse que deu falta do objeto e que a senha estava junto com o cartão. Por isso, decidiu fazer uma consulta no extrato bancário e descobriu uma série de compras feitas por outra pessoa.

O advogado acionou a polícia que, em contato com os comerciantes, descobriu que as compras haviam sido feitas por Walter. Na casa do jovem, também foram encontrados os objetos adquiridos com o cartão da vítima.

No processo, o hacker negou o furto. Disse ter sido procurado por uma amiga que havia se separado do marido. Na versão de Walter, a mulher entregou o cartão de crédito a ele e pediu para que fizesse as compras. Depois que a polícia encontrou os itens adquiridos, ele disse que não teve mais contato com a amiga.