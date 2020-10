Porto Alegre O Hospital de Clínicas começou a testar a vacina experimental contra o coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Candidatos podem ser inscrever por meio de formulário no site da instituição. (Foto: EBC)

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um dos centros participantes, no Brasil, da pesquisa que avalia a segurança e eficácia da vacina experimental contra o coronavírus produzida pela Universidade de Oxford (Inglaterra). Nesta semana, a instituição iniciou os testes clínicos do produto, com aplicação em um primeiro voluntário.

Segundo a instituição gaúcha, os participantes são selecionados por meio de um formulário de manifestação de interesse em participar do estudo, documento que pode ser obtido diretamente no site www.hcpa.edu.br. A equipe responsável pela pesquisa entra então em contato com os cadastrados, a fim de acertar os detalhes.

“É preciso informar nome, e-mail, telefones de contato, idade, sexo, se é profissional da saúde ou não, e se deseja que após a seleção os dados sejam mantidos ou eliminados”, menciona o Hospital de Clínicas.

Após a seleção dos candidatos ao recrutamento, as pessoas não incluídas nos estudos terão os seus dados eliminados ou mantidos em um cadastro para estudos futuros a serem realizados na instituição (a pessoa deve optar por uma das situações). Essa garantia está prevista na Constituição Federal e também na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Coronavac

Além do estudo de Oxford (realizado em colaboração com a empresa anglosueca AstraZeneca), outras duas vacinas experimentais já foram aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para testes em hospitais gaúchos.

A primeira é a Coronavac, cujo desenvolvimento pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech conta com a parceria do Instituto Butantan (São Paulo). Os testes são realizados desde julho no Hospital São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre.

Já a segunda é a desenvolvida pelo laboratório belga Janssen, vinculado à multinacional norte-americana Johnson e Johnson. Essa opção de imunizante que passará por testes no Hospital Conceição e também no Hospital de Clínicas, ambos na capital gaúcha.

Previsão

Nesta sexta-feira (2), o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que 30 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford com AstraZeneca estarão disponíveis no País a partir de janeiro. Pelo cronograma inicial, a chegada da primeira metade de unidades ocorreria a partir de dezembro.

Ele também frisou que, mesmo com a entrega, o processo de imunização dependerá de um aval por parte da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária):

“Uma vez aprovada a vacina com registros internacionais, cabe à Anvisa certificar no Brasil. Quanto à velocidade da certificação e aceleração de fases, eu não tenho essa posição hoje, que é específica da Anvisa. Assim que tivermos a vacina e a autorização, começamos a vacinar”.

Na quarta-feira, ao ser questionado sobre uma data para lançamento da vacina no País, o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, Gustavo Lima Santos, salientou que o órgão regulador não se compromete com prazos e só libera esse tipo de produto quando há “segurança e qualidade bem estabelecidas”.

Ainda segundo ele, a análise do registro da vacina Oxford-AstraZeneca, o primeiro a ser solicitado no Brasil, deve durar até 60 dias – em situações normais, esse período é de um ano. “Entretanto, um prazo menor não interfere na qualidade da avaliação”, garantiu. “Otimizar processos administrativos não significa reduzir critérios técnicos, baseados em segurança, qualidade e eficácia.”

Já no que se refere à distribuição da vacina após o sinal-verde da Anvisa, o ministro da Saúde reiterou que a imunização estará disponível a toda população, por meio do PNI (Programa Nacional de Imunização) do SUS (Sistema Único de Saúde).

(Marcello Campos)

