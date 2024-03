Notas Brasil O Ibovespa tem queda

Por Redação O Sul | 26 de março de 2024

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa brasileira, a B3, encerrou em queda de 0,05%, aos 126.863 pontos, após passar boa parte do pregão oscilando entre altas e baixas. Com o resultado, acumulou recuos de: 0,13% na semana; 1,67% no mês; e 5,46% no ano. Na véspera, o índice teve queda de 0,08%, aos 126.931 pontos.

2024-03-26