Geral O INSS vai utilizar o WhatsApp para informar aos segurados sobre datas de perícia, andamento de pedidos de benefícios e orientações diversas

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

A novidade foi anunciada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi. (Foto: Reprodução)

Ministério da Previdência Social e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão utilizar o aplicativo WhatsApp para prestar serviços à população, como avisos sobre datas de perícias, andamento de pedidos e orientações diversas. A novidade foi anunciada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, em reunião com gestores do INSS na sede da Gerência-Executiva Fortaleza (CE), na semana passada. “Temos mais celulares do que pessoas. Todo mundo se comunica hoje pelas mensagens. Se conseguirmos utilizar essa ferramenta, vamos melhorar sensivelmente a comunicação com o cidadão. O aplicativo será testado por um mês como uma ferramenta de interação com a população”, afirmou Lupi.

O ministro disse também que o Ministério da Previdência firmará Acordos de Cooperação Técnica com os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social, Marinha e Desenvolvimento Agrário, a fim de facilitar o compartilhamento de informações, como do Cadastro Único, e auxiliar em demandas de outros benefícios, como seguro defeso do pescador artesanal.

Lupi foi recebido pelo superintendente regional do INSS no Nordeste, Rogério Souza, e os gerentes-executivos Francismar Lucena (Fortaleza), Robson Fonseca (Sobral) e Emerson Callou (Juazeiro do Norte). Ele conheceu o panorama da Previdência no estado, que possui 90 Agências da Previdência Social (APS) ativas – com cobertura dos 184 municípios cearenses – e força de trabalho de mais de mil servidores técnico-administrativos. São R$ 2,4 bilhões pagos mensalmente pelo INSS no Ceará, em mais de 1,6 milhão de benefícios ativos.

Momento de conversa

Os servidores do INSS também tiveram um momento de conversa com o ministro da Previdência. Lupi agradeceu e parabenizou o esforço de cada um para a entrega mais rápida e consistente das demandas que envolvem o serviço prestado ao segurado. Em visita à APS Fortaleza-Centro, umas das maiores da capital em atendimento, ele se comprometeu a reduzir a espera dos segurados por atendimento. “Vamos humanizar mais o INSS. Mudar nossa imagem reduzindo essa espera. É a minha principal tarefa: resgatar a imagem do INSS”, afirmou.

O superintendente regional do INSS no Nordeste, Rogério Souza, disse que a reunião foi produtiva e que acredita que dali sairão decisões importantes para o Ceará e para todo o Nordeste. Também participaram do encontro parlamentares do Ceará, procuradores federais da Advocacia-Geral da União, peritos médicos federais e diretores do Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho Previdência Social no Estado do Ceará (Sinprece). As informações são do Ministério da Previdência Social.

2023-04-19