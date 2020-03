Esporte O Inter iniciou a preparação para o jogo contra o Brasil de Pelotas pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 5 de março de 2020

O Inter enfrenta o Brasil de Pelotas no domingo (8) pelo Gauchão. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A reapresentação colorada após a grande vitória na Copa Libertadores da América aconteceu nesta quinta-feira (5). Depois de vencer a Universidad Católica por 3 a 0, o elenco ganhou um dia de folga para descansar, mas já voltou aos trabalhos intensos realizados no CT Parque Gigante. As atenções da equipe voltam para o Campeonato Gaúcho e o segundo turno da competição.

O primeiro treinamento de preparação para o próximo desafio no estadual foi realizado pela manhã. Sob o sol da capital gaúcha, o técnico Eduardo Coudet comandou várias atividades no gramando. Enquanto os jogadores que enfrentaram o time chileno fizeram exercícios especiais com os preparadores físicos, o restante do grupo trabalhou forte.

Após as atividades, o lateral-direito Renzo Saravia foi apresentado na sala de imprensa do CT. O argentino chegou ao Clube na semana passada, mas já treina normalmente com seus novos companheiros e pode reforçar a equipe no fim de semana. “É um clube muito grande. Tinha muita vontade de vir para cá. Já conheço o Chacho, sua maneira de trabalhar, sua intensidade. Vou trabalhar muito para estar do tamanho deste Clube”, ressaltou o defensor.

“Meu objetivo é sempre jogar. Quero voltar à Seleção Argentina, que é muito importante. Para isso, preciso trabalhar sério, de maneira intensa”, completou.

O Inter entra em campo no domingo (8), às 19h, no estádio Beira-Rio, para enfrentar o Brasil de Pelotas, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2020.

