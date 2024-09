Inter “O Inter precisava muito mais de mim do que o Palmeiras”, diz Bruno Tabata

O atacante tem cinco jogos pelo Colorado, com três vitórias e apenas uma derrota

O Internacional reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro depois de uma sequência para lá de negativa. Um personagem que chegou justamente no bom momento foi Bruno Tabata.

O atacante tem cinco jogos pelo Colorado, com três vitórias e apenas uma derrota. Além disso, tem duas assistências e um gol marcado, justamente em sua estreia, quando fez o tento do triunfo sobre o Juventude.

“Cheguei em um momento conturbado no Inter. Pós-enchente, o clube não estava conseguindo buscar os resultados. Claro que gera pressão. Sinto que estou aqui há bastante tempo, por tudo que envolve esse início bom. O clube também conseguindo melhorar os resultados em campo. Estou muito feliz com esse início no Inter. As pessoas me acolheram muito bem”, disse.

Dentro do clube gaúcho, Tabata encontrou sintonia com Roger Machado. O camisa 17 não poupou elogios ao comandante do Inter. “É muito fácil quando o treinador entende as características do jogador. E eu sinto que o Roger e a comissão toda entendem muito. Isso tudo facilitou, e eu pude dar uma resposta positiva. Tem tudo para que a gente possa seguir melhorando, continuar nessa pegada”, afirmou.

“A gente sente conforto com a forma de trabalhar do Roger. Eu não tinha trabalhado com ele ainda, mas já sabia que era um grande treinador. A gente entende o motivo de todos respeitarem e gostarem tanto dele. Todo mundo abraça muito. Ele taticamente sabe muito. Ele dá boas instruções sobre cada oponente. A gente melhorou bastante”, seguiu.

“Sinto que todo mundo entendeu a ideia dele. É um fator bom. Quando grupo e treinador estão alinhados dentro de campo, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, a gente sabe o que tem que fazer. Futebol é sequência e confiança, e o Roger tem conseguido dar isso para a gente”, acrescentou.

