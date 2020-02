Esporte O Inter venceu o Tolima por 1 a 0 e está na fase de grupos da Libertadores. Pela primeira vez, haverá Grenal na competição sul-americana

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Pela primeira vez na história, Grêmio e Inter se enfrentarão diretamente na Libertadores. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Vai ter Grenal na Libertadores. Diante de 35 mil torcedores, o Inter recebeu no Beira-Rio, na noite desta quarta-feira (26), o Tolima-COL. O Colorado, venceu o time colombiano por 1 a 0. Com a vitória, o Inter entra no grupo E da Libertadores e, pela primeira vez, enfrentará o maior rival, Grêmio, diretamente, na competição sul-americana.

Primeiro tempo

A equipe gaúcha foi a campo disposta a abrir o placar nos primeiros minutos. Embalada por sua torcida, o Colorado acumulou algumas boas oportunidades no primeiro terço da etapa inicial, exigindo defesas fundamentais do goleiro Montero, suficientes para manter o placar zerado após a pressão alvirrubra.

Com o passar do tempo, o Tolima conseguiu respiro importante para se encontrar em campo e exigir de Lomba suas primeiras defesas, sempre seguras. A resposta de Coudet foi rápida: colocar Marcos Gulherme em campo, adiantando a equipe. Troca ousada, que, no minuto anterior ao intervalo, provou-se cirúrgica: em contra-ataque veloz, D’Alessandro e Marcos Guilherme triangularam pela direita, o gringo passou pela marcação colombiana e, com cruzamento rasteiro, serviu Guerrero, que completou para o gol, abrindo o placar para os donos da casa.

À frente no placar, o Inter voltou para o último tempo exibindo tranquilidade que objetivava, em escapadas precisas e intensas, tentar definir a partida. Até criou para isso, mas sofreu, aos 16 minutos, a expulsão de D’Alessandro, que recebeu o segundo cartão amarelo e desfalcará a equipe na estreia na Libertadores.

Se aproveitando da desvantagem numérica do Colorado, o Tolima se impôs na segunda etapa da partida e chegou a incomodar a defesa. Já nos acréscimos, Lomba promoveu um milagre, assim garantindo a vitória alvirrubra e vaga para o Inter na fase de grupos da Libertadores.

O Inter completou o Grupo E, já composto por Grêmio, América de Cáli (Colômbia) e Universidad Católica (Chile). No seu primeiro desafio, o Colorado enfrenta o time chileno, na terça-feira (3), em Porto Alegre.

Ficha técnica

Internacional: Marcelo Lomba, Rodinei (Rodrigo Moledo), Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, Uendel, Musto, Rodrigo Lindoso (Marcos Guilherme), Enedílson, Boschilia (Johnny), D’Alessandro, Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet.

Tolima: Montero, Castrillón, Quiñónes, Moya, Banguero, Robles, Gordillo, Ríoz (Albornoz), Campaz, Estupiñán (Miranda), Francisco Rodríguez (Jorge Ramos). Técnico: Hernán Torres.

Arbitragem: Guillermo Guerrero, auxiliado por Christian Lezcano e Ricardo Baren.

