Cinema O longa-metragem sul-coreano “Parasita” levou o Oscar 2020 de melhor filme. Joaquim Phoenix ganhou o troféu de melhor ator por “Coringa” e Renée Zellweger a de melhor atriz por “Judy: Muito Além do Arco-Íris”

Drama dirigido por Bong Joon Ho também venceu em categoria como filme em língua estrangeira. (Foto: Reprodução)

Uma cerimônia realizada na noite desse domingo e que invadiu a madrugada no Dolby Theatre, em Hollywood, Los Angeles (Estados Unidos), marcou a entrega dos troféus da 92ª edição do evento realizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Confira a seguir a lista de contemplados nas principais categorias.

Filme



– Vencedor: ; “Parasita”.

– Outros concorrentes: “Ford vs Ferrari”; “O irlandês”; “Jojo Rabbit”; “Coringa”; “Adoráveis mulheres”; “História de um casamento”; “1917”; “Era uma vez em… Hollywood”.

Ator

– Vencedor: Joaquim Phoenix – “Coringa”.

– Outros concorrentes: Antonio Banderas – “Dor e Glória”; Leonardo DiCaprio – “Era uma vez em… Hollywood”; Adam Driver – “História de um casamento”; Jonathan Price – “Dois papas”.

Atriz

– Vencedora: Renée Zellweger – “Judy: Muito Além do Arco-Íris”.

– Outros concorrentes: Cynthia Erivo – “Harriet”; Scarlett Johansson – “História de um casamento”; Saoirse Ronan – “Adoráveis Mulheres”; Charlize Theron – “O escândalo”.

Diretor

– Vencedor: Bong Joon Ho – “Parasita”

– Outros concorrentes: Martin Scorsese – “O Irlandês”; Todd Phillips – “Coringa”; Sam Mendes – “1917”; Quentin Tarantino – “Era uma vez em… Hollywood”.

Atriz coadjuvante

– Vencedora: Laura Dern – “História de um casamento”

– Outros concorrentes: Kathy Bates – “O caso Richard Jewell”; Scarlett Johansson – “Jojo Rabbit”; Florence Pugh – “Adoráveis mulheres”; Margot Robbie – “O escândalo”.

Ator coadjuvante

– Vencedor: Brad Pitt – “Era uma vez em… Hollywood”

– Outros concorrentes: Tom Hanks – “Um lindo dia na vizinhança”; Anthony Hopkins – “Dois papas”; Al Pacino – “O irlandês”; Joe Pesci – “O irlandês”.

Roteiro adaptado

– Vencedor: “Jojo rabbit” – Taika Waititi.

– Outros concorrentes: “O irlandês” – Steven Zaillian; “Coringa” – Todd Phillips e Scott Silver; “Adoráveis mulheres” – Greta Gerwig; “Dois papas” – Anthony McCarten.

Filme internacional

– Vencedor: “Parasita” – Coreia do Sul.

– Outros concorrentes: “Corpus christi” – Polônia; “Honeyland” – Macedônia do Norte; “Os miseráveis” – França; “Dor e glória” – Espanha.

Roteiro original

– Vencedor: “Parasita” – Bong jooh Ho e Han Jin Won.

– Outros concorrentes: “Entre facas e segredos” – Rian Johnson; “História de um casamento” – Noah Baumbach; “1917” – Sam mendes e Krysty Wilson-Cairns; “Era uma vez em… Hollywood” – Quentin Tarantino.

Documentário

– Vencedor: “Indústria americana”.

– Outros concorrentes: “The cave”; “Democracia em vertigem”; “For Sama”; “Honeyland”.

Edição

– Vencedor: “Ford vs Ferrari”.

– Outros concorrentes: “O irlandês”; “Jojo rabbit”; “Coringa”; “Parasita”.

Fotografia

– Vencedor: “1917”.

– Outros concorrentes: “O irlandês”; “Coringa”; “O farol”; “Era uma vez em… Hollywood”;

Curta-metragem

– Vencedor: “The neighbors’ window”.

– Outros concorrentes: “Brotherhood”; “Nefta football club”; “Saria”; “A sister”.

Canção original

– Vencedor: “(I’m gonna) love me again” – “Rocketman” – Elton John e Bernie Taupin.

– Outros concorrentes: “I can’t let you throw yourself away” – “Toy Story 4” – Randy Newman; “I’m standing with you” – “Breakthrough” – Diane Warren; “Into the unknown” – “Frozen 2” – Kristen Anderson-Lopez e Robert Loopez; “Stand up” – “Harriet” – Joshuan Brian Campbell e Cynthia Erivo.

Trilha original

– Vencedor: “Coringa” – Hildur Guadnotóttir.

– Outros concorrentes: “Adoráveis mulheres” – Alexandre Desplat; “História de um casamento” – Randy Newman; “1917” – Thomas Newman; “Star Wars: A ascensão Skywalker” – John Williams.

Animação

– Vencedor: “Toy story 4”.

– Outros concorrentes: “Como treinar seu dragão 3”; “Perdi meu corpo”; “Klaus”; “Link perdido”.

Curta de animação

– Vencedor: “Hair love”.

– Outros concorrentes: “Dcera (daughter)”; “Kitbull”; “Memorable”; “Sister”.

Efeitos visuais

– Vencedor: “1917”.

– Outros concorrentes: “Vingadores: Ultimato”; “O irlandês”; “O rei leão”; “Star Wars: A ascensão Skywalker”.

Curta documentário

– Vencedor: “Learning to skateboard in a warzone”.

– Outros concorrentes: “In the absence”; “Life overtakes me”; “St Louis Superman”; “Walk run cha-cha”.

Edição de som

– Vencedor: “1917”;

– Outros concorrentes: “Ford vs ferrari”; “Coringa”; “Era uma vez em… Hollywood”; “Star Wars: A ascensão Skywalker”.

