Notícias O Ministério da Agricultura anunciou medidas de auxílio aos produtores rurais gaúchos afetados pelos efeitos da estiagem e da pandemia de cororonavírus

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2020

Algumas ações eram reivindicadas desde janeiro, quando se acentuaram os prejuízos pela falta de chuva. (Foto: Arquivo/Defesa Civil)

Nesta quinta-feira (9), o governador Eduardo Leite detalhou uma série de medidas anunciadas pelo Ministério da Agricultura para socorrer produtores rurais gaúchos que sofreram prejuízos por causa da estiagem e dos impactos das medidas restritivas no âmbito do combate à pandemia de coronavírus. As ações eram reivindicadas desde janeiro, quando começaram a se acentuar os efeitos da falta de chuva no Estado.

Dentre as iniciativas anunciadas, há um destaque para a renegociação dos custeios e investimentos e aberturas de linhas e créditos para produtores, cooperativas, cerealistas e agroindústrias. “Um dos pontos fundamentais é mantermos as condições de abastecer as famílias com itens essenciais, especialmente alimentação, frisou o chefe do Executivo, acompanhado secretário estadual da Agricultura, Covatti Filho.

Para Covatti Filho, as medidas contemplam pauta elaborada pela Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), em conjunto com entidades do agronegócio, em um cenário que envolve a mais severa estiagem dos últimos oito anos e as consequências sanitárias e econômicas do enfrentamento à pandemia de Covid-19.

“Com um diagnóstico preliminar das perdas no campo e a preocupação com a situação dos produtores rurais, articulamos propostas junto ao governo federal para minimizar os efeitos da falta de chuvas e, agora, fomos atendidos”, salientou o secretário.” É um alívio para nós, mas principalmente para o produtor.” Confira, a seguir, as medidas, conforme o agente problematizador (estiagem e coronavírus).

Estiagem

– Renegociação das dívidas de custeio, podendo ser parceladas em até sete anos;

– Prorrogação das dívidas de investimentos para depois da última parcela do contrato;

– Abertura de linhas de créditos para cooperativas de até R$ 65 milhões por tomador, com prazo de até quatro anos para pagamento.

Coronavírus

– Prorrogação de dívidas de custeio e investimento de todos os produtores até 15 de agosto de 2020;

– Abertura de linha de crédito emergencial de R$ 20 mil para produtores do Pronaf e R$ 40 mil para produtores vinculados ao Pronamp que trabalham com hortifrútis, flores, leite, pesca e aquicultura, com prazo de pagamento em até três anos e aplicação de juro já cobrado pelos dois programas;

– Recursos para comercialização para cooperativas, cerealistas e agroindústrias de até R$ 65 milhões por tomador por meio do FGPP (Financiamento para Garantia de Preços ao Produtor).

Atenuando perdas

Mais da metade dos municípios gaúchos já decretaram situação de emergência por problemas causados pela estiagem. As perdas nas lavouras chegam a 45% em algumas culturas, como a da soja. Em relação ao milho, a produção deve ser 30% menor, mesma perda na safra de maçã. A alta do dólar e a pandemia do coronavírus deixam a situação ainda mais alarmante.

Além das propostas estudadas com o governo federal, nos últimos meses a Seapdr obteve a aprovação de ações como estas:

– Programa de Sementes Forrageiras: para 2020, estão previstos R$ 6,6 milhões, mais que o dobro em relação ao ano passado, quando foram R$ 3 milhões. O programa subsidia ao produtor 30% do valor das sementes forrageiras a serem utilizadas na formação de pastagens de inverno e verão para alimentação dos rebanhos;

– Programa Troca-Troca de Sementes: prorrogação do prazo de pagamento dos contratos, de 30 de abril para 31 de maio;

– Lançamento do Programa Estadual de Produção e Qualidade do Milho (Pró-Milho RS), que tem entre seus subprogramas a intensificação da assistência técnica aos produtores, para maior eficácia tecnológica na produção e ampliar a área irrigada de milho, entre outros objetivos;

– Perfuração de poços artesianos e construção de microaçudes em municípios que decretaram situação de emergência.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias