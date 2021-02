Brasil O Ministério da Educação anuncia as datas de inscrição para o Sisu 2021

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Candidatos terão entre os dias 6 e 9 de abril para confirmar a participação. (Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União o edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o primeiro semestre de 2021. O documento traz as orientações de como vai ocorrer a seleção no primeiro semestre do ano e divulga ainda o prazo de inscrição para o Sisu 2021/1. Os interessados em participar poderão se inscrever, de forma gratuita, entre os dias 6 e 9 de abril, pelo site.

Para selecionar os inscritos no Sisu 2021 será considerada a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em janeiro e fevereiro deste ano. A seleção, inicialmente marcada para novembro de 2020, teve que ser cancelada devido a pandemia da Covid-19 e acabou modificando os prazos de outras seleções como o Prouni e o Fies. A previsão é de que a nota do Enem 2020 seja divulgada no mês de março e não deve atrapalhar o processo seletivo do Sisu, que ocorre a partir de abril.

De acordo com o edital do Sisu, cada candidato terá direito a se inscrever em até duas opções de vaga. No momento da inscrição o interessado deve especificar em ordem de preferência as opções de curso, local de oferta, turno e a modalidade de concorrência (se ampla concorrência, vagas para cotistas ou de políticas afirmativas da instituição). O candidato será selecionado exclusivamente para sua primeira opção, caso sua nota seja suficiente para classificação, ou será aceito para a segunda opção se possuir nota suficiente para tal.

Poderá participar do Sisu 2021 os candidatos que prestaram o Enem 2020 e obtiveram nota maior que zero na redação. Em alguns casos, as instituições adotam ainda notas ou médias mínimas para ingresso em determinados cursos. Nesse caso, no momento da inscrição o sistema irá informar o candidato se sua nota é suficiente ou não.

Calendário

– 6 a 9 de abril – período de inscrição

– 13 de abril – resultado da chamada única para o primeiro semestre

– 14 a 19 de abril – prazo para matrícula

– 13 a 19 de abril – período para participar da lista de espera

A primeira edição do processo seletivo de 2021 terá apenas uma chamada regular. O resultado será publicado no dia 13 de abril, no endereço eletrônico do Sisu e nas instituições financeira para as quais o candidato efetuou inscrição. A classificação no Sisu 2021/1 vai obedecer os critérios na seguinte ordem:

– maior nota na redação;

– maior nota na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

– maior nota na prova de Matemática e suas Tecnologias;

– maior nota na prova de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

– maior nota na prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

A lista de espera do Sisu 2021 é destinada ao candidato que não foi selecionado na chamada regular em nenhuma das duas opções de curso selecionadas. Assim, candidato deve escolher entre uma das opções de curso para esperar na lista. Para fazer isto o candidato deverá acessar o seu boletim na página do Sisu durante o período específico e clicar no botão correspondente ao interesse de participar da lista de espera.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil