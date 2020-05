Rio Grande do Sul O Ministério da Saúde habilitou mais 270 leitos de UTI para internações por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Porto Alegre recebeu 48 novas unidades, 20 delas para o Hospital de Clínicas. (Foto: EBC)

A habilitação, pelo Ministério da Saúde, de mais 270 leitos de UTI (unidades de tratamento intensivo) adultos e pediátricos ampliou a capacidade de atendimento de pacientes de coronavírus na rede hospitalar do Rio Grande do Sul. Já concluídas, as estruturas foram viabilizadas por um repasse de R$ 34,8 milhões, em parcela única, contemplado hospitais de 24 municípios.

Os termos da habilitação constam na Portaria 1.280, publicada na edição desta terça-feira (19) do Diário Oficial da União. O repasse é destinado ao custeio e à manutenção das diárias dos leitos por 90 dias. O Fundo Nacional de Saúde fará a transferência dos valores aos Fundo Estadual e aos Fundos Municipais de Saúde, responsáveis pela distribuição das verbas pelo SUS.

Desse total de 270 leitos, 139 vinham sendo custeados pelo Estado enquanto a habilitação por parte do governo federal não ocorria – cada um tem diária de R$ 1,6 mil. Quanto aos outros 131 leitos de hospitais com gestão plena, o Estado sugeriu que os municípios também tomassem a decisão de custear os leitos enquanto aguardavam pela habilitação.

Parte dessas instituições está localizada em cidades com gestão plena do SUS (Sistema Único de Saúde), administradas pela gestão municipal ou por meio de contrato com a SES (Secretaria Estadual da Saúde).

O Estado aguardava desde abril a habilitação desses 270 leitos, já equipados e contando com equipe necessária para manejá-los. Segundo a titular da SES, Arita Bergmann, 30 haviam sido habilitados e, no sábado (16), outros dez foram habilitados no Hospital Regional de Santa Maria: “Ainda aguardamos a habilitação de outros 130 leitos e a possibilidade de receber equipamentos do Ministério da Saúde”.

Em municípios nos quais os leitos de UTI e de atendimento de urgência e emergência fiquem totalmente ocupados, a Central Estadual de Regulação terá condições de captar e transferir pacientes para outras regiões onde houver capacidade de internação. “Acreditamos que, com o monitoramento constante de leitos e com a definição das bandeiras, não haja necessidade de fazer longas transferências”, reforçou Arita.

“Parte desses leitos já estava sendo habilitada pelo governo gaúcho, sem esperar pelo governo federal, que estava demorando”, frisou o governador Eduardo Leite, nesta terça-feira, durante transmissão ao vivo nas redes sociais. “Agradecemos, agora, pelo reforço fundamental por parte do Ministério da Saúde e o apoio da bancada federal do Estado.”

Cidades contempladas

– Alegrete: 7 novos leitos no Hospital Santa Casa de Alegrete;

– Bagé: 14 leitos na Santa Casa de Bagé;

– Cachoeira do Sul: 8 leitos no Hospital de Caridade e Beneficência;

– Canoas: 10 leitos no Hospital Universitário;

– Caxias do Sul: 10 leitos no Hospital Geral;

– Cruz Alta: 10 leitos no Hospital São Vicente de Paulo;

– Dom Pedrito: 10 leitos no Hospital São Luiz;

– Erechim: 5 leitos no Hospital Santa Terezinha;

– Estrela: 10 leitos no Hospital de Estrela;

– Faxinal do Soturno: 10 leitos no Hospital de Caridade São Roque;

– Garibaldi: 10 leitos no Hospital Beneficente São Pedro;

– Lajeado: 10 leitos no Hospital Bruno Born;

– Passo Fundo: 23 leitos, sendo 13 no Hospital de Clínicas e 10 no São Vicente de Paulo;

– Porto Alegre: 48 novos leitos, sendo 20 no Hospital de Clínicas, 10 no Hospital Conceição e 18 no Hospital Cristo Redentor;

– Rio Grande: 10 leitos na Santa Casa de Rio Grande;

– Santa Cruz do Sul: 10 leitos no Hospital Santa Cruz;

– Santa Maria: 10 leitos no Hospital Universitário de Santa Maria;

– Santa Rosa: 15 leitos no Hospital Vida e Saúde;

– Santo Ângelo: 9 leitos no Hospital Santo Ângelo;

– Sapiranga: 5 leitos no Hospital Sapiranga;

– Tenente Portela: 5 leitos no Hospital Santo Antônio;

– Torres: 5 leitos no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes;

– Tramandaí: 6 leitos no Hospital de Tramandaí;

– Viamão: 10 leitos no Hospital de Viamão.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul