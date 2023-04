Notícias Ministério da Saúde publica novos limites para repasse de emendas parlamentares a municípios e rebaixa o teto de verbas para boa parte das cidades do País

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Sob suspeita, emendas parlamentares na Saúde foram limitadas pelo ministério. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde publicou novos limites para o repasse recursos de emendas parlamentares a municípios e rebaixou o teto de verbas desse tipo para boa parte das cidades brasileiras. A pasta é responsável por determinar quanto cada município pode receber para gastar em custeio e compra de equipamentos, conforme o tamanho de sua rede de atendimento.

Os valores permitidos foram reduzidos ao patamar de 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, antes do “casamento” dele com o Centrão. Técnicos da pasta decidiram desconsiderar os valores dos três anos seguintes devido a denúncias de que prefeitos inflaram artificialmente os gastos em saúde só para ampliar os seus tetos e receber mais verbas de emendas parlamentares.

A pasta informou que está seguindo recomendação do Tribunal de Contas da União, que investiga a lisura desses repasses. A pasta editará uma portaria para corrigir eventuais distorções em cidades que comprovarem o efetivo aumento de gastos com saúde.

A manobra de inflar os gastos foi revelada pela revista “Piauí”. Deputados e senadores inundaram pequenos municípios do Maranhão com emendas do chamado orçamento secreto e a farra não teve limites porque as cidades informaram ao governo que estavam gastando mais com saúde. Os números, porém, se mostraram incompatíveis com o tamanho da população.

Surpresa

Os novos limites pegaram de surpresa parlamentares que reservaram fatias de suas emendas neste ano para seus redutos políticos. Cada deputado terá o recorde de R$ 32 milhões em emendas individuais, metade tem de ser aplicada em saúde.

2023-04-02