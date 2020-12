A pesquisa foi batizada de “Inquérito de Cobertura Vacinal” e será focada nas crianças nascidas em 2017. Além de estimar quantas crianças foram vacinadas, o estudo deverá contribuir para a elaboração de futuras campanhas de vacinação no Brasil.

Para fazer o levantamento, agentes de campo da Fiocruz vão até a casa da criança selecionada para participar da pesquisa. O pesquisador conversar com o responsável da criança e preenche um questionário socioeconômico da família. Depois verifica, fotografa e analisa a caderneta de vacinação da criança.

“A gente faz um recorte com relação às vacinas mais relevantes que essa criança deveria ter tomado, do momento do seu nascimento até o presente momento, em especifico nos recortes de 12 meses, 18 meses e 24 meses de nascimento dessa criança”, explicou o coordenador do trabalho de campo da Fiocruz, Felipe Castelani.