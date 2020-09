Brasil O ministro da Economia volta a prever queda de até 30% no preço do gás

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Ministros responderam a perguntas de criança de 10 anos, no Planalto a convite de Bolsonaro. (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que os preços do gás de cozinha cairão até 30% após a aprovação da Lei do Gás, em tramitação no Congresso. Ele respondeu a uma pergunta feita por uma criança de 10 anos que foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro à sala onde, instantes depois, haveria uma reunião ministerial.

A “repórter mirim” Esther Castilho perguntou inicialmente se o preço do gás iria cair, mas ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que passou a bola ao colega. “Pergunta para o Paulo Guedes”, disse.

Guedes, por sua vez, previu um “choque de energia barata” com a aprovação da lei. “Com a ajuda do ministro Bento, nós estamos aprovando a lei do gás natural. E aí vai haver um choque de energia barata. Esperamos que o gás caia, 20%, 30%, pelo menos”, afirmou.

Incentivada pelo presidente, a criança também fez perguntas a outros ministros. Eduardo Pazuello, interino da Saúde, foi indagado sobre se haveria vacinas da covid-19 para todo mundo. “Esse é o plano”, respondeu.

“A gente está fazendo contrato com quem fabrica a vacina, e a previsão é que as vacinas cheguem para nós a partir de janeiro. Janeiro do ano que vem a gente começa a vacinar todo mundo”, completou.

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi questionado sobre o reinício das aulas presenciais, que estão interrompidas em todo o País por conta da covid-19. “As aulas devem voltar em breve, mas assim que tiver um pouco mais de segurança. Isso depende dos governos estaduais e municipais, mas em breve a gente vai ter novidade”, afirmou.

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, foi questionado sobre se o Brasil está “bem defendido”. Ao responder que sim, ele fez uma brincadeira. “O grande projeto do Brasil é o serviço militar obrigatório para as mulheres”, disse, arrancando risos do presidente e dos demais ministros.

Também em clima de descontração, a menina perguntou a Fabio Faria (Comunicações) quem é mais popular, Bolsonaro ou Silvio Santos, que é sogro do ministro. “Eu perguntei ao Silvio, e o Silvio falou que era o presidente”, respondeu Faria. O Novo Marco Legal para o Mercado de Gás Natural no País foi aprovado na Câmara na semana passada. O texto, que é uma das principais pautas de interesse do governo, será agora analisado pelos senadores. Pelos cálculos do governo, as novas regras para o setor podem destravar investimentos da ordem de R$ 43 bilhões.

