Rio Grande do Sul O ministro da infraestrutura e o governador gaúcho participam da homologação do novo calado do porto do Rio Grande nesta segunda

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

O principal porto gaúcho poderá receber navios de maior porte e com maior capacidade do que os limites atuais.(Foto: Site Porto do Rio Grande)

Depois de dois anos de dragagem e investimento federal de quase R$ 500 milhões, o novo calado do porto do Rio Grande será homologado na manhã desta segunda. Com a conclusão da remoção de 16 milhões de metros cúbicos de sedimentos do canal de acesso, o principal porto gaúcho poderá receber navios de maior porte e com maior capacidade do que os limites atuais.

A homologação ocorrerá em evento transmitido ao vivo pela internet, a partir de Porto Alegre, com participação do governador Eduardo Leite, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, do secretário Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, do comandante do 5º Distrito Naval, vice-almirante Henrique Baptista de Souza, e do secretário de Logística e Transportes do Estado, Juvir Costella.

Na cerimônia, o superintendente dos Portos RS, Fernando Estima, apresentará um balanço dos principais avanços na logística hidroviária no RS nos últimos dois anos e algumas das recentes novidades do setor portuário gaúcho. Após, o ministro Tarcísio Freitas será recebido pelo governador para um almoço de trabalho, seguido de coletiva de imprensa presencial no Palácio Piratini, prevista para as 13h45.

Soja

O tempo seco fez produtores de soja reduzirem a intensidade da implantação da cultura no Estado. De acordo com o Informativo Conjuntural, produzido pela Gerência de Planejamento (GPL) da Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em algumas regiões foi necessária inclusive a paralisação do plantio que atinge 5% da área total estimada.

A umidade dos solos foi o fator condicionante para a continuidade dos plantios nas regionais da Emater/RS-Ascar de Ijuí, Soledade, Santa Rosa, Bagé, Frederico Westphalen, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre e Caxias do Sul. Na de Ijuí, a semeadura praticamente paralisou, sendo realizada apenas nas áreas com irrigação, ainda pouco expressivas em relação à área total a ser cultivada.

Com vários dias sem precipitações, a umidade do solo está muito abaixo da ideal para a semeadura e germinação das sementes. Assim, os produtores não realizam semeadura para evitar perda de sementes. Nas áreas com irrigação, os cultivos estão com bom desenvolvimento inicial. Nas de sequeiro, a emergência é desuniforme e já ocorre morte de plântulas.

Na região de Soledade, a semeadura está paralisada; alguns produtores semearam durante a semana na perspectiva do retorno das chuvas, sob o risco de a semente iniciar a germinação e não ter as condições de umidade para o início do desenvolvimento vegetativo. Na região de Santa Rosa, os agricultores esperam a retomada da umidade para efetivar a semeadura; alguns já o fizeram na expectativa de que houvesse chuva, o que não ocorreu. A baixa umidade do ar e do solo tem impedido a realização da dessecação das áreas que receberão a oleaginosa. Os produtores aproveitam o momento de paralisação dos plantios para intensificar a colheita do trigo e liberar as áreas para a semeadura da soja.

A sequência de dias com tempo seco reduziu a umidade do solo e, em algumas regiões do Estado, já há lavouras de milho com sintomas de estresse hídrico. O plantio da cultura já chega a 70% a área total estimada.

O predomínio de tempo bom, com temperaturas médias entre 13°C e 25°C, permitiu a semeadura do arroz, principalmente em áreas de maior dificuldade de drenagem, que agora se encontram com umidade ideal. O plantio da cultura já atinge 50% da área total estimada.

Nas regionais da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen, Ijuí e Porto Alegre, os plantios da primeira safra de feijão foram concluídos. Na de Frederico Westphalen, 5% das áreas já alcançam a fase de enchimento de grãos. A escassez de chuvas nos últimos dias está prejudicando o desenvolvimento da cultura. Produtores realizam adubação em cobertura, tratamento fúngico e controle de pragas e ervas daninhas.

