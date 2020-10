“A segunda onda da pandemia não é o repique da pandemia. A segunda onda é exatamente as doenças e os tratamentos que foram interrompidos ou que não foram começados. Esse é o novo desafio do SUS”, disse o ministro da Saúde nessa quarta-feira (7).

Pazuello deu as declarações durante cerimônia de lançamento da campanha “Outubro Rosa 2020”, do Ministério da Saúde. A ação busca conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Sem entrar em detalhes, o ministro afirmou que a pasta está se preparando para atender a demanda represada de consultas, tratamentos e diagnósticos. “Isso vai precisar de muito empenho e vai precisar efetivamente de uma ferramenta como o SUS”, afirmou.

Eduardo Pazuello enalteceu o SUS e disse que o sistema de saúde universal do Brasil foi a grande arma no combate à covid-19 e será uma ferramenta para enfrentar o pós-pandemia.

“Eu não sabia nem o que era o SUS. Porque eu passei a minha vida sendo tratado, também em instituições públicas, mas específicas do Exército. Vim conhecer o SUS a partir deste momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou. Nos brindou a todos nós. Essa ferramenta nos deu a capacidade de enfrentar a pandemia da covid-19”, afirmou.

Câncer de mama

O lançamento da campanha também contou com a presença da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, da ministra da Família, Mulheres e Direitos Humanos, Damares Alves, além da equipe do Ministério da Saúde.