Sobre a distribuição da vacina após a aprovação pelo órgão, Pazuello reiterou que a imunização estará disponível para toda a população por meio do Sistema Único de Saúde.

“É importante deixar claro que todas as vacinas que o SUS adquirir fazem parte do PNI (Programa Nacional de Imunização). Por isso, serão para todos os brasileiros”, afirmou o ministro da Saúde.

Vacina chinesa

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta que registrou a vacina Coronavac na Anvisa. Os documentos disponíveis foram enviados pelo Instituto Butantan por meio de uma plataforma oferecida pelo órgão.

De acordo com Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, a Anvisa publicou uma normativa técnica que facilita o fluxo de documentos para registro de novas vacinas no País. Na prática, os documentos poderão ser enviados conforme forem gerados. “Isso tem o objetivo de facilitar a análise dos técnicos e permitir que não haja atraso nesse processo que é tão importante para nós”, finalizou Covas.

Na quarta-feira (30), o governo já havia formalizado a assinatura de um contrato de parceria com a Biofarmacêutica Sinovac.

O contrato, além de garantir o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina contra a covid- 19, também estabelece trocas de tecnologia entre a farmacêutica e o Instituto Butantan para produção local do remédio. No acordo, 6 milhões de doses virão prontas da China e as outras 40 milhões serão produzidas em São Paulo.