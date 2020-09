O ministro interino da Saúde nomeou um médico veterinário como diretor responsável do setor que comanda o programa de vacinação brasileiro no ministério

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou nesta segunda o médico veterinário Laurício Monteiro Cruz para o cargo de Diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde. Cruz substitui Marcelo Wada, servidor de carreira da pasta. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. O cargo é peça-chave no combate à pandemia da Covid-19 por gerenciar, entre outras atribuições, o programa de vacinação brasileiro.

O departamento é responsável pelo Programa Nacional de Imunizações do Brasil, incluindo as campanhas de vacinação e a distribuição de imunizantes pelo território nacional. O novo diretor preside o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal e é servidor da Secretaria de Saúde do governo distrital desde 1989, segundo a Plataforma Lattes, que compila currículos de pesquisadores brasileiros.

Segundo fontes, o nome de Cruz teria sido uma indicação política do Centrão, capitaneada pelo PP. Os servidores do Ministério já estavam cientes da substituição há algum tempo, já que a nomeação estaria tramitando no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) da pasta. A troca também era esperada porque o ex-ocupante do cargo, Marcelo Wada, estava como substituto eventual na chefia do departamento, e não como titular, desde a saída de Rodrigo Said, que por sua vez substituiu o infectologista Julio Croda.

A interlocutores Wada já teria inclusive manifestado que não gostaria de continuar à frente do departamento, de modo que a substituição teria sido vista com bons olhos pelo próprio que gostaria de retornar à coordenação de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial, o que, segundo o Ministério da Saúde, ocorreu agora com a nomeação de Cruz.

Em seu currículo, Cruz informa ter especialização em Vigilância Sanitária em Saúde pela Faculdade de Ciências Wenceslau Braz (Facibra), no Paraná, e mestrado em Veterinária pela Universidade de Brasília (UnB). Entre as especialidades salientadas pelo veterinário estão a vigilância epidemiológica e o estudo de animais disseminadores de doenças como dengue, Zika e febre amarela, além de biossegurança.

Já Wada, substituído por Cruz, também é formado em Medicina Veterinária e cursou mestrado em Saúde Coletiva na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ele se especializou em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins (EUA), uma das maiores referências acadêmicas no estudo da pandemia da Covid-19.

Em mensagens no WhatsApp, o ex-secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, criticou a escolha para o cargo.

“Nada contra os veterinários, mas essa mas essa pessoa que colocaram para coordenar o Programa Nacional de Imunização é um veterinário sem experiência com Imunização. É lamentável que estejamos vendo esse desmonte da SVS (secretaria de Vigilância em Saúde)”, escreveu.

Segundo o Ministério da Saúde, a experiência de Cruz na secretaria do DF e seu currículo o qualificam para ocupar a vaga. O órgão destaca que o Programa Nacional de Imunizações (PNI) continuará sendo coordenado pela enfermeira Francieli Fantinato.

“É importante destacar que o médico veterinário tem um papel relevante na prevenção de doenças transmissíveis que estão diretamente ligadas à saúde humana”, disse a pasta.