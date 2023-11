Acontece “O nosso desafio é potencializar as vocações do estado”, afirma secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2023

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico é uma das organizadoras do Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha, junto da Rede Pampa. Foto: Anna Alves/O Sul Foto: Anna Alves/O Sul

Com o slogan “O Rio Grande do Sul frente ao cenário nacional e internacional”, o Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha quer incentivar troca de conhecimentos visando à geração de novos investimentos no estado. O evento, promovido pela Rede Pampa, em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, acontece no dia 9 de novembro, das 14h30 às 18h, no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, será um dos painelistas e destaca a importância do fórum para a união de lideranças. “Temos trabalhado intensamente junto com as entidades do setor privado, para que possamos, de forma integrada, potencializar todos os setores produtivos da economia gaúcha. Buscamos, assim, ampliar os investimentos e, com isso, trazer geração de emprego e desenvolvimento econômico e social para o nosso estado”, explica Polo.

As inscrições pode ser realizadas diretamente no site do evento de forma gratuita. A programação também poderá ser acompanhada virtualmente pelo canal da TV Pampa no YouTube ou pela transmissão ao vivo da Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM). Dois programas sobre o encontro irão ao ar na TV Pampa nos dias 14 e 15 de novembro, assim como um caderno especial na edição do Jornal O Sul do dia 20 de novembro.

