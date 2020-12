Rio Grande do Sul O novo mapa definitivo tem bandeira vermelha em 19 das 21 regiões gaúchas no distanciamento controlado

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Apenas as áreas de Guaíba e Cachoeira do Sul tiveram recurso deferido pelo Gabinete de Crise. (Foto: Divulgação/Palácio Piratini)

Publicado na tarde desta segunda-feira (30), o mapa definitivo da 30ª rodada do sistema de distanciamento controlado ampliou de oito para 19 o número de regiões do Rio Grande do Sul sob bandeira vermelha (alto risco para coronavírus), de um total de 21. As outras duas áreas – Guaíba e Cachoeira do Sul – estão em laranja (risco médio). A nova configuração tem vigência de sete dias, a partir desta terça-feira (1º).

Já os pedidos de reconsideração para Porto Alegre, Capão da Canoa, Taquara, Santo Ângelo, Santa Rosa, Passo Fundo, Caxias do Sul, Santa Maria e Bagé foram negados. As demais “Regiões-Covid”, por sua vez, não contestaram a classificação preliminar. O mapa definitivo para os próximos dias pode ser consultado em distanciamentocontrolado.rs.gov.br.

O Estado só não foi “pintado” inteiramente de vermelho desta vez porque o Gabinete de Crise do Palácio Piratini deferiu dois dos nove recursos enviados até a manhã de domingo por prefeituras e associações locais contra o “lay-out” provisório divulgado na sexta-feira e que atribuía o status de alto risco a todo o Estado.

“É a primeira vez, em 30 rodadas [desde maio], que um mapa definitivo do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul apresenta um número tão alto de bandeiras vermelhas”, ressaltou o governo gaúcho no site oficial www.estado.rs.gov.br.

O pedido de Cachoeira do Sul foi aceito porque o maior impacto na região resultou dos indicadores da macrorregião e da situação geral do Estado. O recurso ponderou que quase todos os indicadores da região se mostraram favoráveis ao longo da pandemia e que o atendimento a pacientes em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) incluiu moradores de outras áreas.

A região de Guaíba também foi impactada pela situação do Estado. “Houve melhora na média em comparação às semanas anteriores e em dois indicadores da própria região, em especial o que monitora novos casos acumulados na semana dos internados em leitos clínicos”, frisou o governo gaúcho. “A equipe que acompanha o sistema segue alertando que a capacidade de atendimento da macrorregião está bastante tensionada.”

Cogestão suspensa

Durante reunião na tarde desta segunda-feira com líderes da Famurs (Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul) e de 27 entidades regionais, ficou decidido que o sistema de cogestão, implementado em agosto, está temporariamente suspenso. A pausa será de pelo menos três semanas.

Com isso, as únicas regiões do Estado que poderão seguir os protocolos de bandeira laranja são aquelas classificadas nesse cor. Vale lembrar que a escala prevê quatro cores: amarelo (risco baixo), laranja (médio), vermelho (alto) e preto (altíssimo) – nenhuma região gaúcha está em amarelo e a bandeira preta não chegou a ser aplicada, ao menos até agora.

As cidades em bandeira vermelha que se encaixam nos critérios da “Regra 0-0” (ou seja, sem registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias) também podem adotar medidas da bandeira laranja, desde que a prefeitura crie um regulamento local.

(Marcello Campos)

