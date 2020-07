Geral O novo secretário especial da Cultura, Mário Frias, exonera secretários nomeados por Regina Duarte

2 de julho de 2020

Mário Frias e Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada depois da posse do secretário. (Foto: Reprodução/Twitter)

Novo secretário especial da Cultura, Mário Frias, que tomou posse no dia 24 de junho, começa a mexer no órgão. Na quarta-feira (2), em portarias publicadas no Diário Oficial e assinadas por Braga Netto, ministro chefe da Casa Civil, foram exonerados Heber Moura Trigueiro, secretário Nacional do Audiovisual, e Caio Fagundes Kitade, Secretário Nacional de Desenvolvimento Cultural. Os dois haviam sido nomeado pela atriz Regina Duarte em sua breve passagem pela Secretaria Especial da Cultura.

Outro nome ligado à ex-secretária, Pedro Horta, que foi seu chefe de gabinete e seu secretário adjunto – e foi exonerado em maio –, foi designado, agora, para exercer o cargo de substituto eventual do secretário da Secretaria da Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura em seus afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares. Horta, antes de entrar na secretaria, em março, comandava o departamento comercial da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Ele já foi secretário parlamentar e advogado de Celso Russomanno, candidato a deputado e a vereador e professor de direito constitucional.

Odecir Luiz Prata da Costa, que já foi secretário interino, foi exonerado do cargo de diretor do Departamento de Fomento Indireto da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. Neuran Pereira da Silva deixa o cargo de diretor do Departamento de Fomento Direto e do Programa de Cultura do Trabalhador, ligado à Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura.

Ainda segundo o Diário Oficial, Andrea Abrão Paes Leme vai poder exercer o cargo de substituta eventual do secretário adjunto da Secretaria Especial da Cultura. Em abril, a advogada com especialização em licitações e processos administrativos foi nomeada para o cargo de diretora do Departamento do Sistema Nacional de Cultura, da Secretaria da Diversidade Cultural, que é ligada à Secretaria Especial da Cultura. Antes, Andrea atuava na Agência Nacional de Transportes Terrestres e já passou pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Sérgio Fernandes Ferreira foi designado para exercer o cargo de substituto eventual do secretário da Secretaria Nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural.

Da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural, foram exonerados Francisco José Cerqueira Silva, que era responsável pela Coordenação-Geral de Monitoramento do Departamento de Desenvolvimento, Análise, Gestão e Monitoramento, e Simone Antonia Colen, chefe de gabinete. Aldo Luiz Valentim, nomeado em março por Regina Duarte como secretário da Economia Criativa, foi nomeado agora para exercer o cargo de substituto eventual do secretário da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural.

Kléber Rocha Queiroz, coordenador-geral de Análise e Desenvolvimento de Projetos, do Departamento de Desenvolvimento, Análise, Gestão e Monitoramento, da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Cultural, deixa o cargo.

Também foram exonerados Milton da Luz Filho, Fernanda Camargos Moura e Jaqueline Silva Campos Magalhães, assessores técnicos do gabinete da Secretaria Especial de Cultura. E ainda: Thais Mendes Souza de Paula, responsável pela coordenação geral de Fomento, do Departamento de Políticas Audiovisuais, da Secretaria Nacional do Audiovisual. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

