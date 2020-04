Rio Grande do Sul O número de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul chega a 35; ao todo, são 1.166 casos confirmados em 118 municípios

Por Redação O Sul | 25 de abril de 2020

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou neste sábado (25) mais uma morte por coronavírus no Estado. (Foto: Reprodução)

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou neste sábado (25) mais uma morte por coronavírus no Estado. Trata-se de uma mulher de 71 anos, de Porto Alegre. Ela estava internada desde 30 de março no Hospital Conceição, na capital gaúcha. A paciente tinha hipertensão e hipertireoidismo. O último registro de morte havia sido na sexta-feira, de um homem de 43 anos que morreu após parada cardiorrespiratória em casa, em Garibaldi.

Com isso, já são 35 mortes pela Covid-19 no Estado. Em Porto Alegre, já foram registrados 12 óbitos. A Capital tem 430 casos confirmados de coronavírus e 234 pacientes recuperados.

A segunda cidade gaúcha com mais mortes é Passo Fundo, com 6 vítimas. O número de casos confirmados no município é de 101.

O Rio Grande do Sul já tem 1.166 casos confirmados em 118 municípios. Segundo a Secretaria da Saúde, 703 pessoas se recuperaram da doença.

Testes rápidos

Com a chegada de um novo lote com mais 85 mil testes rápidos anticorpos para detecção de Covid-19, a Secretaria da Saúde do RS passou a priorizar, na sexta-feira (24), também a testagem da população de idosos sintomáticos. Até agora os exames eram dirigidos a profissionais da saúde e da segurança pública.

O governador Eduardo Leite disse, em sua live diária, que o “governo tem uma política, uma estratégia de testes para coronavírus, com diversas ações complementares”. Ele lembrou que uma remessa de testes rápidos foi enviada para a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) realizar a pesquisa de amostragem para fins de gestão da crise sanitária, como a decisão sobre o isolamento controlado e sustentável no Rio Grande do Sul.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, informou que, com esse novo lote, o RS soma o recebimento de 130 mil testes rápidos vindos do Ministério da Saúde. Segundo ela, o envio dos testes para os municípios vai seguir critérios como número de habitantes e quantidade de casos confirmados.

O exame de anticorpos atesta a presença do vírus a partir de 10 dias depois do início dos sintomas. Para a realização é necessária a coleta de apenas uma gota de sangue. O resultado fica pronto em até 20 minutos e detecta a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o coronavírus.

O governo do Estado realizou também na tarde de sexta-feira o pagamento de R$ 43 milhões aos municípios para manter programas municipais como Núcleo de Apoio à Atenção Básica (NAAB), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Primeira Infância Melhor (PIM) e outros. Além disso, também foi paga a 11ª parcela (de um total de 16) da dívida do Estado com os municípios, no valor de R$ 13,5 milhões. O valor refere-se a repasses atrasados entre os anos de 2014 e 2018 com as prefeituras e são relativos à Estratégia da Saúde da Família (ESF), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Política Estadual de Incentivo para Qualificação da Atenção Básica (Pies) e Vigilância do Trabalhador, deixando quitadas todas as pendências de agosto de 2018.

