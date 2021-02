Geral O número de pessoas vacinadas contra o coronavírus no Brasil já ultrapassou 4 milhões e 300 mil

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

A segunda dose já foi aplicada em ao menos 80.507 pessoas. (Foto: Divulgação/GESP)

Balanço da vacinação contra Covid-19 desta quarta-feira (10) aponta que 4.321.678 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até as 20h. O número representa 2,04% da população brasileira.

A segunda dose já foi aplicada em 80.507 pessoas (0,04% da população do país) nos Estados de Minas Gerais, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Sergipe e também no Distrito Federal. O Rio Grande do Sul também já começou a aplicar a segunda dose.

No total, 4.402.185 doses foram aplicadas em todo o país.

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, O Globo, Extra, O Estadão de S.Paulo, Folha de S.Paulo e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 10 de fevereiro

– Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 4.321.678 (2,04% da população);

– Total de pessoas que receberam duas doses: 80.507 (0,04% da população);

– Total de doses aplicadas: 4.402.185 (44,31% das doses recebidas pelos Estados).

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, de 704.400 doses recebidas, 247.583 pessoas já tomaram a primeira e 216 já tiveram aplicada a segunda dose.

Neste primeiro momento, são priorizados os seguintes grupos em solo gaúcho:

– Trabalhadores da linha de frente contra a Covid, ou seja, que trabalham em hospitais que atendem pacientes confirmados com coronavírus (de unidades de internação clínica e UTI), rede de urgência e emergência e da atenção básica;

– Idosos que moram em instituições de longa permanência (ILPI) e funcionários desses locais;

– Indígenas aldeados.

Porto Alegre

Em Porto Alegre, um total de 3.307 idosos foi vacinado contra Covid-19 nesta quarta-feira (10), em dez unidades de saúde e em dois drive-thrus instalados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os dados são parciais, sujeitos a revisão, e estão no portal vacinômetro, atualizado às 18h40min. A vacinação para pessoas com 90 anos ou mais prossegue nos mesmos locais nesta quinta-feira (11), quando também receberão as doses pessoas com 87 anos ou mais. Na sexta-feira (12), começa a vacinação para idosos com 85 anos ou mais.

Nos dois locais com drive-thrus, foram vacinados 740 idosos, dos quais 440 no estacionamento do Hipermercado Big da avenida Sertório e 300 no estacionamento do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers). “Apesar da natural ansiedade das pessoas no começo do dia, tudo transcorreu muito bem, e conseguimos vacinar os idosos com segurança e tranquilidade. Vamos continuar trabalhando assim”, afirma o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta. As informações são do portal de notícias G1, da Secretaria Estadual da Saúde do RS e da Secretaria Municipal de Saúde da capital gaúcha.

