18 de março de 2020

O número de televisores ligados cresceu consideravelmente, com maior ênfase pela manhã. (Foto: Reprodução)

Com toda a campanha de saúde que pede que as pessoas fiquem em casa para frear a multiplicação do coronavírus, o número de televisores ligados cresceu consideravelmente, com maior ênfase pela manhã.

Levantamento feito pela coluna zapping, do jornal Folha de S.Paulo, com os índices do Kantar Ibope mostram que o total de TVs ligadas na segunda-feira (16) foi de 51,5%, ante 46,6% da segunda anterior (9), das 7h à 0h na Grande São Paulo.

Na soma das quatro segundas-feiras anteriores, pulando a véspera do Carnaval, quando a audiência é atípica, o crescimento é de 10% na média do dia, chegando a 18% pela manhã (das 7h às 12h) e a 15% à tarde (das 12h às 18h). À noite também há vantagem, mas a diferença cai para 5%, pois normalmente já há mais gente em casa. Os dados só não superam os de 10/2, quando São Paulo enfrentou um dia de caos pelas chuvas.

Na Globo, o crescimento verificado após as primeiras mudanças na programação, na segunda-feira (16), foi maior que o avanço percentual do número de TVs ligadas. Com 11 horas ao vivo sobre coronavírus, a audiência subiu 38% entre o Hora Um e o Se Joga (das 4h às 15h25) em São Paulo.

A Globo anunciou que o humorístico Fora de Hora, antes programado para ir até abril, terá só mais uma edição e depois será substituído pela série “Manifest”.

O SBT interrompeu as gravações da novela “As Aventuras de Poliana” nesta terça-feira (18).

A programação dedicada ao coronavírus e a quarentena em casa, com aulas suspensas, também fizeram efeito na TV paga. Com intensa programação sobre a doença, a Globonews assumiu a liderança do ranking na segunda-feira (16), seguida pelo infantil Discovery Kids, pelo canal Viva e por outro infantil, o Cartoon Network.

Canais fechados e streaming

Em meio à pandemia de coronavírus e um maior número de pessoas se isolando em casa, as empresas estão se engajando, e dentre elas estão os canais fechados de TV e os serviços de streaming, que estão liberando suas programações.

Os seis canais da Telecine (Premium, Action, Touch, Fun, Pipoca e Cult), que tem programação voltada para exibição de filmes, estarão disponíveis em todas as operadoras de TV por assinatura por tempo indeterminado. O serviço de streaming do canal, que conta com mais de 2 mil filmes, também estará disponível para uso gratuito por 30 dias para novos assinantes. Entre os destaques exclusivos da plataforma estão “Bacurau” e “Turma da Mônica”.

Além dela, a The Walt Disney Company, em conjunto com operadoras de todo o país, abriu o sinal de seus canais na TV por assinatura até o dia 31 de março, incluindo Disney e Nat Geo Kids, ESPN, FOX e National Geographic.

A plataforma de streaming da Globo, chamada de Globoplay, também deixará abertos diversos títulos de sua programação por 30 dias, a partir desta segunda-feira (16). A maioria do conteúdo é infantil, visando as crianças que estarão sem aulas nos próximos dias.

Dentre as operadoras de televisão, a Claro TV divulgou que todos os seus canais –exceto HBO Premium, Fox Premium e canais Pay-Per-View– foram liberados aos clientes no sábado (14) e ficarão disponíveis por tempo indeterminado.

A Sky TV também libera, a partir desta segunda, uma série de canais tanto via sinal aberto, quando via streaming pelo SKY Play, plataforma de vídeo sob demanda da empresa. Dentre os canais estão o A&E, AMC, Animal Planet, Arte 1, AXN, Band News, Band Sports, BBC, Bis, Boomerang, Canal Brasil, Cartoon Network, CNN, CNN Brasil, Comedy Central, Discovery, Discovery H&H, Discovery Kids, E!, GloboNews, GNT, Megapix, MTV, Multishow, Nickelodeon, OFF, Paramount, Sony Channel, SporTV, Universal Channel, Viva e Warner.

Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes também fará com que os canais pagos Arte1, BandNews TV, BandSports e Terraviva estejam com sinal aberto nas operadoras de TV Net e Vivo, além das já citadas Claro e Sky. Já o Smithsonian Channel estará com o sinal aberto para os assinantes da Net e Claro. A iniciativa se estende, inicialmente, pelas próximas duas semanas. As informações são do site F5, do jornal Folha de S.Paulo.

