Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Rio Grande do Sul tem atualmente 19.280 infectados. (Foto: EBC)

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira de Natal mais 2.294 testes positivos e 31 novas mortes por coronavírus, conforme dados da SES (Secretaria Estadual da Saúde). Com isso, o total de contágios confirmados desde março em território gaúcho é de 428.633, com 8.434 desfechos fatais. Já os recuperados são 400.866 (94%), ao passo que os casos atuais no Estado chegam a 19.280 (4%).

A lista com as mais recentes perdas humanas divulgadas pelo boletim epidemiológico da Covid abrangem pacientes de 40 a 94 anos, mas o predomínio de idosos entre as vítimas permanece, com ampla maioria de falecimentos pela doença entre esse segmento populacional (apenas sete indivíduos não se encaixam nesse perfil). Confira a lista a seguir, por município de residência, gênero e idade.

– Camaquã (homem, 73 anos);

– Canoas (mulher, 60 anos);

– Capão da Canoa (mulher, 49 anos);

– Capão da Canoa (homem, 82 anos);

– Caxias do Sul (homem, 86 anos);

– Caxias do Sul (homem, 70 anos);

– Cristal (mulher, 47 anos);

– Erechim (mulher, 76 anos);

– Esteio (homem, 70 anos);

– Gravataí (homem, 60 anos);

– Jaguarão (mulher, 73 anos);

– Marau (homem, 84 anos);

– Osório (homem, 40 anos);

– Passo Fundo (mulher, 94 anos);

– Passo Fundo (homem, 57 anos);

– Pelotas (mulher, 45 anos);

– Pelotas (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (homem, 64 anos);

– Porto Alegre (homem, 93 anos);

– Porto Alegre (mulher, 74 anos);

– Rio Grande (homem, 73 anos);

– Rio Grande (homem, 81 anos);

– Rio Grande (homem, 70 anos);

– Santa Maria (homem, 69 anos);

– São Borja (homem, 72 anos);

– São Lourenço do Sul (mulher, 91 anos);

– Sapiranga (mulher, 55 anos);

– Sapucaia do Sul (mulher, 77 anos);

– Tapejara (mulher, 79 anos);

– Triunfo (mulher, 45 anos);

– Vacaria (homem, 62 anos).

Vacinação

A elaboração do Plano Estadual de Vacinação contra a Covid no Rio Grande do Sul foi o tema, nesta semana, de uma reunião virtual na SES. Integrantes do Centro de Operações de Emergência (COE) e do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) apresentaram linhas gerais da logística de distribuição das doses (quando estiverem disponíveis). O plano será traçado em conjunto com as prefeituras.

“Estamos em condições de armazenar e distribuir todos os tipos de vacinas, a nossa rede de frio está organizada, temos experiência com o nosso Programa Estadual de Imunizações (PEI)”, afirmou a titular da Secretaria Estadual da Saúde, Arita Bergmann. “O objetivo é reduzir o número de casos e óbitos, vacinando grupos prioritários com maior risco de complicações, bem como populações com maior exposição ao contágio, a exemplo dos profissionais da saúde.”

O programa realiza anualmente diversas campanhas de vacinação contra doenças de transmissão viral, como gripe, sarampo e poliomielite.

A iniciativa pretende estabelecer diretrizes para as ações de operacionalização da vacinação no Rio Grande do Sul, em consonância com o Plano Nacional, por meio de eixos integrantes e de forma coordenada com os municípios, setores afins e instituições parceiras.

A população estimada pelo Ministério da Saúde para receber a vacina contra a Covid no Rio Grand do Sul é de 4,5 milhões de pessoas, incluindo todos os grupos tradicionalmente priorizados em outras campanhas.

Para a produção de anticorpos, cada pessoa precisa de duas aplicações, o que determina que serão necessárias mais de 9 milhões de doses para a imunização dos gaúchos. Haverá um calendário a ser formulado, indicando cada uma das fases de vacinação, conforme os públicos-alvo. Os volumes de vacinas e insumos serão disponibilizados em remessas acompanhando cada uma dessas fases.

(Marcello Campos)

