Brasil O open banking acumula mais de 1 milhão de autorizações de clientes para compartilhamento de seus dados bancários

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2021

Open Banking é um conjunto de regras e tecnologias que vai permitir o compartilhamento de dados e serviços de clientes entre instituições financeiras. (Foto: Reprodução)

O open banking acumula mais de 1 milhão de autorizações de clientes para compartilhamento de seus dados bancários, segundo o Banco Central (BC). Um dos primeiros a “abrir o sistema financeiro” no mundo, o Reino Unido precisou de dois anos para alcançar essa marca — o Brasil conseguiu em quatro meses.

A iniciativa do BC, que pretende aumentar a competitividade no sistema financeiro, começou em fevereiro. De lá para cá, já são mais de 700 instituições participantes e 51 milhões de conexões, que são as “chamadas” entre as instituições participantes para troca de informações.

Nesta última etapa, que começa nesta quarta-feira (15), será possível a troca de informações entre instituições financeiras sobre investimentos, seguros, previdência privada e câmbio. É o open finance (finanças abertas, em tradução livre).

Em um primeiro momento, haverá apenas o compartilhamento dos produtos ofertados pelas instituições financeiras, incluindo taxas e condições, o que vai facilitar a comparação entre os serviços pelo cliente. Mas, em 31 de maio de 2022, o usuário também vai poder partilhar seus próprios dados de investimento, seguros, previdência privada e câmbio, se for do seu desejo.

Isso vai permitir, por exemplo, que um banco X veja que a taxa de remuneração cobrada pelo banco Y de um determinado cliente está muito alta ou não dá o retorno adequado ao perfil, e ofereça a ele um plano mais vantajoso. “O modelo brasileiro de open banking envolve o maior escopo do mundo, incluindo desde o início da implementação de dados sobre crédito”, diz o diretor de Regulação do BC, Otávio Dâmaso.

Open Banking é a possibilidade de clientes de produtos e serviços financeiros permitirem o compartilhamento de seus dados entre diferentes instituições autorizadas pelo BC.

Quando o sistema for implementado, o usuário poderá realizar movimentação bancárias a partir de diferentes plataformas. Ou seja, não precisará usar diversos aplicativos ou acessar vários sites de bancos.

Se desejarem, os clientes poderão compartilhar suas informações de operações de câmbio, investimentos, seguros, previdência complementar aberta e contas-salário.

Ao mesmo tempo, terão acesso a informações sobre as características dos produtos e serviços para contratação no mercado.

Benefícios

Um dos principais benefícios desse sistema, segundo o BC, é a maior competição. Afinal, com acesso aos dados dos usuários, instituições poderão fazer ofertas de produtos e serviços para clientes de seus concorrentes. Dessa forma, o consumidor poderá obter tarifas mais baixas e condições mais vantajosas.

Outra vantagem é a melhor experiência no uso de produtos e serviços financeiros. Isso porque as instituições participantes deverão oferecer soluções que facilitem o controle financeiro.

Por fim, outro benefício é que o cliente que tiver mais de uma conta bancária poderá ver todas as suas informações em um único local.

