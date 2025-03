Mundo “O papa ama vocês”, diz Francisco a crianças que rezam por sua saúde

Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

Foto: Vaticano News/Divulgação

Um grupo de crianças foi, nesse domingo (16), ao Hospital Gemelli, onde o papa Francisco está internado desde fevereiro para tratar uma pneumonia bilateral, rezar pela saúde do pontífice. Quando informado da iniciativa, Francisco agradeceu pelo carinho dos jovens.

“Obrigado, queridas crianças. O Papa ama vocês e espera sempre encontrá-las”, afirmou Francisco ao grupo organizado pelo Pontifício Comitê para o Dia Mundial das Crianças.

No texto, ele disse, ainda, estar passando por um período de provação, unindo-se aos irmãos enfermos. “O nosso físico está fraco, mas, mesmo assim, nada nos impede de amar, de rezar, de nos doarmos, de sermos uns para os outros, na fé, sinais luminosos de esperança”, escreveu.

As crianças levaram desenhos, cartas, cartazes, bexigas e terços e se reuniram ao redor de um monumento dedicado a João Paulo II.

O ultimo boletim de saúde do pontífice foi divulgado nesse sábado (13). De acordo com o Vaticano, Francisco se mantém estável e tem melhora gradual com os tratamentos.

“A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável, confirmando o progresso observado na última semana. A oxigenoterapia de alto fluxo continua, reduzindo gradualmente a necessidade de ventilação mecânica não invasiva durante a noite”, escreveu o Vaticano no boletim.

Francisco foi hospitalizado no dia 14 de fevereiro para tratar uma infecção respiratória, pouco tempo depois foi diagnosticado com uma pneumonia bilateral. Condição que infecciona os dois pulmões, pode inflamá-los e deixar cicatrizes, dificultando a respiração.

O papado de Francisco completou 12 anos na última semana. Atualmente com 88 anos, o pontífice foi eleito pelos cardeais em 13 de março de 2013, aos 76 anos.

Ao longo de 12 anos, ele reorganizou a burocracia do Vaticano, escreveu quatro importantes documentos de ensino, fez 47 viagens ao exterior para mais de 65 países e criou mais de 900 santos.

Francisco, de 88 anos, não foi visto em público desde foi internado no hospital há mais de um mês e diagnosticado com pneumonia dupla. Esta é a mais longa ausência do pontífice desde que o seu papado começou há 12 anos.

Os médicos não disseram quanto tempo o tratamento pode durar. Francisco passou por problemas de saúde nos últimos dois anos e é propenso a infecções pulmonares porque teve pleurisia quando jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.

