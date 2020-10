Porto Alegre O Parque da Redenção terá neste sábado um ponto para coleta da Campanha do Brinquedo de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Ponto de coleta estará próximo à instalação "O Barquinho". (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Ao longo da manhã e tarde deste sábado, o espelho d’água do Parque da Redenção terá um ponto especial para coleta de doações à Campanha do Brinquedo de Porto Alegre. Funcionários da prefeitura e voluntários estarão no local das 11h às 17h, recebendo bonecas, carrinhos, jogos, brinquedos pedagógicos e eletrônicos, dentre outros itens, que precisam estar em condições de uso.

Parte do que já foi arrecadado já foi entregue no Dia da Criança (segunda-feira passada) para 3.114 pequenos em situação de vulnerabilidade social e que são atendidos por 21 instituições. Mas a iniciativa será mantida até o fim do ano, a fim de angariar presentes para o Natal.

Vale ressaltar que, no caso dos jogos eletrônicos, os artefatos que podem ser operados mediante comando simples serão adaptados para crianças com deficiência. Até agora, já são mais de 5,5 mil doações. Confira os pontos de coleta aqui.

Instalação artística

No mesmo local, é possível conferir a intervenção artística “O Barquinho”, trabalho do arquiteto e artista Roberto Freitas, aluno do Atelier Livre Xico Stockinger da SMC (Secretaria Municipal da Cultura). A ação comemora a Semana do Dia da Criança, como uma forma de unir arte e educação ambiental, ressalta a prefeitura.

O projeto foi exibido pela primeira vez em 2019, no Largo dos Açorianos. Agora, é a vez de o espelho d’água do Parque da Redenção servir de cenário, até este domingo (18), para uma proposta de resgate da memória afetiva das pessoas que, na infância, brincavam de fazer os tradicionais barquinhos de papel.

De acordo com o autor, a intervenção também tem por finalidade conscientizar a população sobre a importância da água como elemento de sobrevivência da vida e a responsabilidade do ser humano em relação à sua conservação. O título “O Barquinho” remete, ainda, a um dos clássicos da bossa nova.

A ideia de Freitas foi criar um barquinho em escala ampliada em dez vezes e montá-lo em locais como espelhos d’água ou lagos, nos parques da cidade. A estrutura é composta por tubos de PVC, conectores metálicos e com revestimento em papel jornal impermeabilizado com verniz acrílico. As instalações foram pensadas para locais relacionados à água como no caso da Orla e de lagos em parques.

(Marcello Campos)

