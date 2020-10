Em seguida, os cientistas poderiam testar se uma vacina contra a covid-19 previne a infecção.

O pesquisador-líder do projeto, Christopher Chiu, do Imperial College de Londres, disse: “Minha equipe tem conduzido com segurança estudos de desafio humano com outros vírus respiratórios por mais de dez anos. Nenhum estudo é totalmente isento de risco, mas os parceiros do Programa de Desafio Humano estarão trabalhando duro para garantir que os riscos sejam os mais baixos possíveis.”

Peter Openshaw, professor, também participante do estudo e diretor do Human Challenge Consortium, disse que infectar deliberadamente voluntários com um patógeno humano conhecido “nunca foi feito de forma leviana”.

“E esses estudos são extremamente informativos. É realmente vital que avancemos o mais rápido possível para obter vacinas e outros tratamentos eficazes para a covid-19.”

Existem centenas de vacinas contra a doença sendo desenvolvidas em todo o mundo, e várias concorrentes já estão nos estágios finais de teste, incluindo uma da Universidade de Oxford com a farmacêutica AstraZeneca.

Embora algumas candidatas possam apresentar resultados e começar a serem usadas antes que o estudo de desafio tenha começado, os pesquisadores dizem que a pesquisa ainda será útil, particularmente para comparar quais vacinas funcionam melhor.