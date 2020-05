O porta-voz de Bolsonaro, Otávio do Rêgo Barros, está com o coronavírus

O porta-voz do presidente Jair Bolsonaro, Otávio do Rêgo Barros, 59 anos, contraiu o novo coronavírus. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (06). Segundo o gabinete de Barros, ele está bem e em isolamento em casa.

O porta-voz é mais um caso confirmado de Covid-19 na equipe do governo. Em março, ao menos 23 pessoas que estiveram com Bolsonaro na viagem do presidente aos Estados Unidos contraíram a doença, entre elas os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia), além do secretário de Comunicação, Fábio Wajngarten.