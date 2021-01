Brasil O presidente da Câmara dos Deputados disse que Bolsonaro é “covarde” e tem “culpa” pelas mortes causadas pelo coronavírus no País

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Parlamentar atacou o presidente nas redes sociais. (Foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chamou o presidente Jair Bolsonaro de “covarde” em uma publicação no Twitter na tarde deste sábado (9). Minutos depois, Maia disse que Bolsonaro tem “culpa” pelas 200 mil mortes provocadas pela covid-19.

Primeiro, o parlamentar compartilhou uma nota da coluna Radar, da revista Veja, que aponta suposta insatisfação do chefe do Planalto com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

“Bolsonaro é covarde”, escreveu Maia ao compartilhar a notícia com o título “Bolsonaro culpa Pazuello por perda de popularidade e atraso da vacina”. A insatisfação, de acordo com a coluna da revista, teria sido manifestada em reunião ministerial convocada pelo Planalto para discutir a vacinação contra a covid-19.

A coluna diz ainda que a situação de Pazuello diante do presidente melhorou um pouco depois que o ministro resolveu atacar a imprensa em uma entrevista coletiva nesta semana, atitude aprovada pelo chefe. Procurado, o Planalto não comentou a declaração do presidente da Câmara.

Após a pressão para o Brasil começar a vacinação, o Ministério da Saúde preparou um plano para aplicar as doses a partir deste mês. Na quinta-feira (7), a pasta anunciou um contrato para comprar 100 milhões de doses da CoronaVac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e que será distribuída no Brasil pelo Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo.

Na sequência, o presidente da Câmara fez mais uma publicação sobre o coronavírus. “Bolsonaro: 200 mil vidas perdidas até agora. Você tem culpa.” Na quinta, o Brasil atingiu a marca de 200 mil mortes pela covid-19. Bolsonaro disse, naquele dia, que lamenta as vítimas da pandemia, mas que “a vida continua”.

Maia disputa com Bolsonaro o controle da Câmara dos Deputados a partir de fevereiro. Mais cedo, o parlamentar intensificou a reação após o deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), candidato à presidência da Casa, ter feito um comentário sobre suposta pressão para influenciar o resultado. Maia afirmou que Lira, aliado de Bolsonaro, usa as mesmas práticas do “chefe” para dirigir ataques contra adversários.

Resposta

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) preferiu não se manifestar sobre o mais recente atrito com o presidente da Câmara. Na tarde deste sábado (9), o apresentador José Luiz Datena, da TV Band, ligou ao vivo para Bolsonaro, que desligou em poucos segundos. “Não vou dar palanque para ninguém, Datena, desculpa aí”, disse Bolsonaro antes de encerrar a chamada.

Minutos antes, Datena havia falado com Maia sobre comentários do deputado que repercutiram hoje. No Twitter, Maia chamou Bolsonaro de covarde e afirmou que o presidente é culpado pelas mais de 200 mil mortes em decorrência do coronavírus no Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil