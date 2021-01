Mundo O presidente da França rejeita a soja do Brasil e anuncia produção na Europa

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2021

"Depender da soja brasileira é endossar o desmatamento da Amazônia", diz Macron. (Foto: Divulgação)

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta terça-feira (12) que “continuar dependendo da soja brasileira é endossar o desmatamento da Amazônia”. Em mensagem nas redes sociais, o presidente francês disse: “Somos coerentes com nossas ambições ecológicas. Lutamos para produzir soja na Europa”.

“Quando importamos a soja produzida a um ritmo rápido a partir da floresta destruída no Brasil, nós não somos coerentes”, afirmou. “Nós precisamos da soja brasileira para viver? Então nós vamos produzir soja europeia ou equivalente”, completou.

Na fala, o presidente francês não apresentou dados que corroborem com suas declarações.

Desmatamento

Macron tem dado declarações públicas de descontentamento com a política ambiental brasileira desde meados de 2019, quando as imagens das queimadas na Amazônia correram o mundo e aumentaram a pressão sobre o governo do Brasil em um momento em que a União Europeia negocia um acordo comercial com o Mercosul.

No auge da crise ambiental na região amazônica, Macron se desentendeu com o presidente Jair Bolsonaro, e os dois trocaram acusações públicas. O francês chamou as queimadas que ocorriam no país de “crise global” e disse que os países integrantes do G7 deveriam debater, com urgência, a questão. Em resposta, o brasileiro afirmou que o posicionamento de Macron evocava “mentalidade colonialista descabida no século 21”.

A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) comentou em nota a fala de Macron. A entidade lamentou que, em sua visão, “o presidente da França busque justificar sua decisão de subsidiar os agricultores franceses atacando a soja brasileira”.

“A soja produzida no bioma Amazônia no Brasil é livre de desmatamento desde 2008, graças à Moratória da Soja, iniciativa internacionalmente reconhecida, que monitora, identifica e bloqueia a aquisição de soja produzida em área desmatada”, alega a associação. Segundo a Abiove, há “risco zero do envio de soja de área desmatada (legal ou ilegal) deste bioma para mercados internacionais”.

Em mais um capítulo da pressão sobre as importações brasileiras, o governo francês decidiu no fim de 2020 se comprometer com produtores agrícolas do país a aumentar em 40% as áreas destinadas ao cultivo de plantas ricas em proteínas, inclusive leguminosas semelhantes à soja.

