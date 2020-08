Ele é mestre em Economia pela Faculdade de Economia e Finanças do Ibmec-RJ e graduado em Engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia (IME-RJ). Foi sócio do Banco Pactual, pelo qual atuou como diretor-executivo da área de commodities em Londres e anteriormente como responsável pela área de crédito, resseguros e “project finance”. Iniciou carreira como analista do Opportunity, no Rio de Janeiro.

Covid-19 no governo

Oito ministros do governo de Jair Bolsonaro, além do próprio presidente e sua esposa, Michelle, já testaram positivo para a Covid-19.

São eles:

– Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional);

– Bento Albuquerque (Minas e Energia);

– Jorge Oliveira (Secretaria-geral da Presidência);

– Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia);

– Milton Ribeiro (Educação);

– Onyx Lorenzoni (Cidadania);

– Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União);

– Walter Souza Braga Netto (Casa Civil).