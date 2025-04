Política O presidente do partido União Brasil combinou com o governo uma demissão rápida de Juscelino Filho do Ministério das Comunicações

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Antônio Rueda (foto) já vinha preparando o líder do partido na Câmara, Pedro Lucas Fernandes, para indicá-lo para o cargo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do partido União Brasil, Antonio Rueda, combinou com o governo federal uma demissão rápida de Juscelino Filho para evitar constrangimentos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas negociou também a indicação do novo nome para comandar o Ministério das Comunicações.

De acordo com integrantes do partido, Rueda já vinha preparando o líder na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes (MA), para indicá-lo para o cargo. O deputado fez gestos de aproximação com o governo petista. Em fevereiro, apresentou um projeto de lei contra o desperdício de alimentos, justamente num momento em que os preços dos alimentos impactam a popularidade de Lula. Na semana passada, Pedro estava na comitiva presidencial que foi ao Japão.

Pedro Lucas é nome ligado diretamente a Rueda, também com apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Sua indicação para o ministério faz o presidente do União acumular mais poder. Além de presidir a sigla, Rueda mantém influência na tesouraria, que é chefiada por Maria Emília Rueda, sua irmã.

O União vai aguardar a volta de Lula de uma viagem a Honduras para bater o martelo sobre o nome de Pedro.

Integrantes do Centrão acreditaram que a saída de Juscelino poderia ajudar a destravar a reforma ministerial. Mas, com o racha no União que tem forte ala de oposição ao governo, o tabuleiro da Esplanada ficou da mesma forma. Até o momento, Lula trocou 3 ministros e só mudou PT por PT. Também substituirá União por União, sem conseguir afagar as siglas que cobram mais espaço.

Lula

O presidente Lula disse que vai discutir com o partido União Brasil a indicação de um nome para a vaga de Juscelino.

Lula deu a declaração a jornalistas, na tarde dessa quarta-feira (9), após participar da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac) em Tegucigalpa, capital de Honduras. O presidente sinalizou que deve nomear o deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA), atual líder do partido na Câmara dos Deputados.

“O União Brasil tem o direito de me indicar um sucessor para o Juscelino, que é do União Brasil. Eu já tenho o nome, eu conheço o Pedro Lucas. Vou voltar para o Brasil amanhã de manhã, vou conversar com o União Brasil e, se for o caso, eu já discuto a nomeação dele. Vou convocar o presidente do Senado, [Davi] Alcolumbre (União Brasil-AP), alguns dirigentes do União Brasil e vamos conversar”, disse o presidente.

Lula também comentou a saída de Juscelino. “É uma prática, desde o meu primeiro mandato, que todas as pessoas têm o direito de se defender, provar sua inocência, mas, toda vez que um ministro é denunciado pelo procurador-geral, é uma política saudável que ele se afaste do governo para poder provar sua inocência e não comprometer o dia a dia do governo. O dia a dia do governo é de muito trabalho, muita coisa prática.”

O presidente evitou anunciar novas mudanças no primeiro escalão, possibilidade que ganhou força após a primeira metade do mandato. “Eu vou repetir para vocês: qualquer mudança no governo é uma decisão unilateral do presidente da República, a não ser que um partido que tem um ministro queira tirar o ministro, ele tem o direito de dizer que não quer mais o ministro, e eu tenho o direito, ou não, de indicar outro desse mesmo partido. As coisas vão ser feitas com muita tranquilidade, porque a gente está vivendo um bom momento na economia, bom momento na política, temos coisas importantes para ser votadas. O Brasil continua crescendo, as coisas vão indo bem, muitos investimentos”, observou. (Com informações do Estado de S. Paulo e da Agência Brasil)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/o-presidente-do-partido-uniao-brasil-combinou-com-o-governo-uma-demissao-rapida-de-juscelino-filho-do-ministerio-das-comunicacoes/

O presidente do partido União Brasil combinou com o governo uma demissão rápida de Juscelino Filho do Ministério das Comunicações

2025-04-09