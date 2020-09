Barroso também pediu que as legendas recomendem o uso de máscaras aos eleitores e que evitem aglomerações nas atividades eleitorais.

As declarações foram dadas durante reunião com os presidentes dos partidos políticos – que aproveitaram para cobrar maior diálogo com a Corte na tomada de decisões que possam impactar as regras dos pleitos. Participaram do encontro representantes de todas as siglas.

As notícias falsas são apontadas como uma das maiores preocupações da Justiça Eleitoral. Na avaliação dos ministros, a disseminação de boatos nas mídias sociais contribui para a “degeneração” da democracia e do processo eleitoral.