Política O presidente nacional do MDB deu um recado a Lula e Bolsonaro: os vitoriosos das eleições não foram os dois líderes, mas sim os partidos de centro, como o próprio MDB

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Para Baleia Rossi, o "eleitor está buscando mais resultado" do que a polarização Lula-Bolsonaro. (Foto: Divulgação/MDB)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, deu um recado para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro: os vitoriosos das eleições não foram os dois líderes, mas, sim, os partidos de centro, com o próprio MDB.

“O recado das urnas é: o centro saiu fortalecido e pode dialogar para buscar alternativas”, afirmou Baleia em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo.

1) Por que o centro teve o melhor resultado na eleição?

Foi um recado que o eleitor deu através do voto. No caso do MDB, a busca por equilíbrio, consensos e diálogo. Na grande vitória que tivemos em São Paulo, esse recado traz muito desses atributos. Ricardo (Nunes) é um cara equilibrado, de diálogo e um bom gestor. O eleitor buscou bons projetos e políticas públicas que realmente entregam uma qualidade de vida melhor. Quem ganhou a eleição foi quem teve a capacidade de conversar com o eleitor e mostrar que não é através da briga e dos extremos que se constrói uma vida melhor na cidade.

2) O resultado indica um desgaste da polarização entre Lula e Bolsonaro?

Eu acho que o eleitor está buscando mais resultado do que essa polarização. As pessoas estão começando a perceber que a polarização acaba atrapalhando a vida delas, pois não oferece nenhuma resposta aos problemas reais da população.

3) Como o resultado deste ano influencia 2026?

É difícil fazer essa avaliação. Em 2020, havia um sentimento de que o resultado das eleições municipais faria com que 2022 não fosse tão polarizado, o que não se confirmou. Nesta eleição, o centro saiu mais fortalecido do que em 2020. O MDB teve um desempenho muito forte. Isso nos dá mais força e responsabilidade para pensar em como podemos contribuir com o País.

4) O MDB se aproximou de Tarcísio de Freitas, cotado para disputar o Planalto em 2026. Mas o partido compõe o governo Lula. De qual lado o MDB estará?

O MDB é um partido que não tem dono. Não é um partido em que o presidente decide e leva o partido todo junto. A composição do nosso diretório reflete o resultado dos Estados nas urnas. E os diretórios, as instâncias partidárias, serão ouvidos para definir o caminho do MDB em 2026. Falar de 2026 é cedo, até porque o próprio governador não tem sinalizado algo para 2026. No MDB, não há imposição, nem de um lado, nem de outro. A decisão será construída no diretório, na executiva nacional, com muita conversa.

5) O centro mostrou força nas prefeituras, mas carece de liderança…

Em São Paulo, participei ativamente das conversas com todos os presidentes nacionais para formar essa frente ampla em torno do Ricardo (Nunes). Fizemos isso com diálogo e mostrando que tínhamos um projeto para a cidade. Precisamos manter as conversas com todos (os partidos). Claro, temos Bolsonaro na direita e Lula na esquerda. Agora, nós mostramos em São Paulo que é possível construir um projeto que busque resultados. O recado das urnas é: o centro saiu fortalecido e pode dialogar para buscar alternativas.

