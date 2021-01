No Rio de Janeiro, pequenos grupos festejaram a chegada de 2021 na Praia de Copacabana. Já em Cabo Frio, turistas lotaram a orla.

No Recife, algumas famílias aproveitaram as praias vazias para passar a virada na areia, mas houve flagrante de pessoas sem máscara em Boa Viagem.

Em Salvador, a chegada de 2021 foi marcada por fogos e pouca gente na rua.

Em Santa Catarina, as tradicionais festas públicas de réveillon foram canceladas; queima de fogos de artifício foi registrada em hotéis e em praias de Florianópolis e de Balneário Camboriú.

Em João Pessoa, o público desrespeitou a proibição de instalação de tendas, mesas e cadeiras na orla na virada do ano.

Em Manaus, o Ano Novo foi recebido com fogos, ruas vazias e live musical.

Em Rio Branco, moradores soltaram balões brancos em homenagem às vítimas da covid-19.

Litoral de São Paulo

No litoral de São Paulo, cidades que bloquearam o acesso às praias contrastavam com as que não tomaram medidas para evitar as aglomerações.